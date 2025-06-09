Реал и Милан вылетают. Таблицы всех топ-лиг без голов легионеров

Когда обсуждают противостояние «Динамо» и «Шахтера», то всегда одним из аргументов в пользу столичных становится «они играют украинцами». Если рассматривать клуб как отдельно взятый проект, то национальность не имеет никакого значения (украинец и, например, бразилец способны играть на одном уровне и приносить пользу). Но если рассматривать клуб именно как клуб, то ставка на местных футболистов – это то, что помогает строить собственную идентичность, развивать местный футбол, строить более прочную связь с болельщиком, потому что последний, если больше нет данных, будет больше переживать именно за соотечественника, а не легионера. Поэтому доверять украинцам в случае «Динамо» – выгодно и полезно. Но подход «Шахтера» дает большую прибыль. Выходит, есть свои плюсы и минусы, нет неправильного выбора в этом вопросе. Единственное: выбор всегда влияет на восприятие команды болельщиком.

В этом тексте помогу сформировать каждому из вас мнение о некоторых командах из топ-лиг. Возьму таблицу результатов в каждом из лучших чемпионатов Европы без голов легионеров – и выделю ключевые моменты и интересные тенденции. Благодаря этому футбольные фанаты, для которых важен факт присутствия местных в команде, смогут решить, за кого болеть в следующем сезоне.

Бавария все еще чемпион, РБ – худший

Сверху идентичная с фактической таблицей Бундеслиги ситуация, где «Бавария» разрывает. Уже не так сильно, как с учетом тех же голов Кейна, но все же. Потому что те же Мусиала и Сане (более 10 голов в Б1 у каждого) – немцы, Гнабри, Горецка и Киммих (по 3+) – также. Но всего этого богатства мюнхенцам не хватило для того, чтобы стать лучшими по забитым голам! Лидер – «Майнц». 6 из 7 его топ-бомбардиров в чемпионате – местные исполнители. Кстати, команда долгое время боролась за место в ЛЧ и сыграет в ЛК следующего сезона – можно будет поддержать ее и ее патриотичный подход к формированию состава. Среди группы лидеров в этой таблице самый интересный – «Хольштайн». 47 набранных очков и место в топ-7 здесь – 25 баллов и зона вылета в реальной таблице. Новичок лиги имел состав со значительно меньшим процентом легионеров (38%), чем в среднем по чемпионату (54%) – и поплатился за это. Местные не помогли, потому что были только-только из Б1 – не потянули.

«Байер» аж 10-й, а еще – один из худших по проценту голов, забитых местными (только 24%). Вообще, топовых немцев меньше, чем, например, топовых французов, поэтому забивать только ими не удастся. Вот даже «Бавария» так не может, поэтому «Байер» – тем более. Поэтому без учета Вирца футболисты «фармацевтов» с местным паспортом забили только 7 голов в 34 турах. Занавес. Худший в стране – «Лейпциг». Потому что концерн. Идея – покупать главных талантов со всего мира и зарабатывать на них. Принципиального отказа от немцев здесь нет, но вы сами понимаете: если в вашей базе тысячи футболистов со всего мира, то шансы подписать местного не так уж велики. Но случай РБ в этой таблице – абсолютно комичный. Последнее место? Ок. Но НАСКОЛЬКО оно последнее: «бычки», если бы пришлось считать только голы немцев, выиграли бы только один раз за весь сезон. И забили бы только 4 гола. Некоторые команды имели матчи, где их немцы за 90 минут больше забивали...

Эмполи отправляется в ЛЧ, Милан – в Серию Б

Ну наконец-то «Аталанта» выигрывает титул! Пока только здесь, но все равно приятно. Казалось бы, нелогично: требования тренера Гасперини специфичны, поэтому правильнее было бы искать футболистов для него не только в Италии... Однако находили и здесь, как видите. Хотя, конечно, есть чит-код – Ретеги. В этой таблице «Аталанта» имеет 38 забитых, из которых аж 25 – мячи форварда. Кстати, только 2 клуба Серии А забили больше голов всеми своими итальянцами, чем Ретеги. Вы понимаете, насколько Матео теперь важен для страны, чемпионата и сборной? Больше Ретеги забили ногами и не только местные в составах «Фиорентины» и, очень неожиданно, «Кальяри». Поэтому можем порадоваться: первая пробилась в еврокубки, последний избежал вылета. Итак, задача на сезон решена – вера в итальянцев не была напрасной. «Наполи» здесь только 4-й, «Интер» – лишь 8-й. Если бы не легионеры, обе команды ни за какой титул не боролись бы.

Больше не буду игнорировать этого слона в комнате: «Эмполи» в топ-3. Причем здесь совершенно странная ситуация. Во-первых, в его составе забивали почти всегда именно местные – аж 24 из 33-х голов. Во-вторых, в воротах команды также отличались именно местные – сумасшедшие 51 из 59-и голов. Что касается последнего, то это должно быть простое совпадение, но забавно: «Эмполи» как будто специально останавливал форвардов из других стран, а вот итальянцев – нет. Поэтому и так высоко в нашей таблице, а в таблице Серии А – аутсайдер, который не смог избежать вылета. Очень низко у нас «Ювентус» (12-й), и я бы на этом даже сделал акцент, если бы не «Милан» с его 18-й позицией. У некоторых клубов чемпионата только по 2 забитых итальянцами гола, и этот коллектив – один из них. Ставка на легионеров очевидна. Но самая смешная статистика у «Торино». В 38 турах он забил местными и пропустил от местных суммарно 9 голов. То есть включаешь поединок туринцев и можешь быть уверен: если кто-то и забьет, то точно не итальянец.

Борьба Реала и Барселоны – это о философиях

Мы все знаем, что 2 главных клуба Испании пытаются играть на противопоставлениях: если один подписывает звезд, то другой будет играть воспитанниками; если один играет в комбинационный футбол, то другой – на лучших качествах своих исполнителей. И здесь то же самое. «Реал» – один из худших в стране, по забитым испанцами – худший (3). «Барселона» – 2-я в целом, но по количеству голов местных – лучшая (49). Результат каталонцев сильно обусловлен их финансовыми проблемами (были бы деньги, не было бы Ямаля и Торреса), результат мадридцев – возможностью подписывать лучших в мире. Сразу зафиксирую, что единственный, кроме «Реала», клуб с менее чем 10-ю голами местных в ЛЛ – «Атлетико» (6). Причина та же – возможность подписывать не только «дешевых» испанцев. Кстати, надо отметить: в испанском чемпионате меньше всего клубов с показателем менее десятка забитых местными футболистами голов. Потому что лига – бедная. Условная «Сельта», может, и хотела бы поиграть легионерами – но не имеет на них денег.

«Вальядолид» последний и здесь, и в таблице чемпионата. Но, интересный момент, ему напихали именно легионеры – аж 46 из 90 голов. Для сравнения, «Лас-Пальмас», который также вылетает, пропустил 61, но аж 38 – от местных. Погрешность? Возможно. Но есть альтернативная версия: «Вальядолид» оказался настолько слабым (всего 18 набранных очков в ЛЛ за сезон), что результат против него могли делать даже посредственные легионеры, которых в Испании хватает. Интересные моменты? «Бетис» в нижней половине таблицы, потому что ищет в состав технарей – местного рынка просто не хватает, чтобы закрыть потребность. «Валенсия» в верхней, потому что экономия от самого экономного президента, поэтому аж 35 из 44-х забитых – голы испанцев. Но главное открытие здесь, конечно, «Алавес». Если бы не 7 набранных очков в последних 3-х турах, вылетел бы из Ла Лиги, но здесь – в зоне ЛЧ. Аж 34 забитых из 38-и – испанцами. И это не о философии – а о бедности. На зарплаты легионерам денег нет. Но очки набирать это не мешает.

Счастье в легионерах, если ты не ПСЖ

В Лиге 1 аж 62% футболистов – неместные. Почему? Кроме географии и истории, есть еще один фактор: талантливые французы почти сразу уходят из чемпионата. Раскрылся – и тебя купил клуб АПЛ. Не фермеры и не доноры, но уровень Лиги 1 ниже уровня других топ-лиг, поэтому самые талантливые французы, которые хотят играть за свою сборную, вынуждены искать варианты за рубежом. Как следствие, лучшие клубы страны вынуждены выбирать: они либо играют относительно слабыми французами, которые остались, либо покупают талантливых легионеров. И если конкуренты склонны выбирать второе, то приходится подстраиваться. Потому в этой таблице с голами местными «Лилль» и «Монако» близки к зоне вылета, «Страсбур» и «Марсель» у экватора, а «Ницца» вне топ-5. «Лион» аж второй, но у него, возможно, лучшая академия в Европе — было бы странно, если бы он совсем не привлекал собственных талантов в состав. Если бы не академия, он был бы как «Марсель» или даже как «Монако»...

Но вот это неписанное правило не распространяется на «ПСЖ». Потому что талантливый француз из условного «Лиона» может уйти не в АПЛ, а в местного гегемона. Последний успешен в еврокубках, а его футболисты имеют безумно крутую статистику в Лиге 1, поэтому твоя карьера пойдет вверх, а тренер сборной запомнит твое имя. Так что «ПСЖ» имеет ощутимый отрыв и в этой таблице. Постарались в основном Барколя и Дембеле. В следующем сезоне, кстати, преимущество будет еще больше: начнет забивать пачками и Дуэ. Еще из интересного: «Реймс», который вылетел, вообще не жалко. Если кто-то вдруг не следил, то ввожу в контекст: боссы команды пытаются заработать на всем и сэкономить на всем, поэтому ключевые игроки могут быть проданы прямо посреди сезона, а недовольные этим тренеры будут выброшены уже в скором времени. А еще «Реймс» играл «дешевыми» легионерами – поэтому французы в составе команды и забили только 3 гола за 34 тура. Следующий сезон клуб проведет в Л2. Может, изменит свой подход.

Вулверхэмптон – это легендарно

Намеренно тянул интригу и откладывал АПЛ – вы дождались. Здесь много интересного. Во-первых, это «Вулверхэмптон» – единственный и неповторимый. Когда шутят о португальском клубе в лучшем чемпионате мира, то вообще-то не шутят. Потому что легионеры забили ВСЕ голы «Вулвз» в сезоне АПЛ. 100%. Ни один мяч не направил в ворота англичанин. Я даже состав команды пошел посмотреть – оказалось, что в топ-15 лучших по сыгранным минутам нет футболистов с местным паспортом. Количество англичан можно пересчитать по пальцам одной руки, лучший по минутам – Доусон, защитник. Худшая команда топ-лиг Европы по доверию местным. С «Вулвз» невозможно конкурировать в этом аспекте. Второй интересный момент – это «Ипсвич» в топ-7. Самый бедный клуб АПЛ по ресурсам был вынужден поставить на англичан – и вылетел, потому что местных недостаточно для побед.

В-третьих, половина топ-команд по составу – во второй половине таблицы. Это «МЮ», «Тоттенхэм» и, сюрприз-сюрприз, «Ливерпуль». Потому что АПЛ – лига с самыми высокими требованиями. Поэтому и покупать главные клубы страны вынуждены лучших. А эти лучшие могут иметь любой паспорт. Поэтому в нашей таблице аж 7 из 10 клубов топ-10 АПЛ занимают позицию не выше, чем в реальной. Другими словами, большинство коллективов десятки избранных так высоко из-за легионеров, а не благодаря голам местных. Исключения: «Астон Вилла», «Челси» и «Ньюкасл». Они, кстати, в топ-3 здесь. У «сорок» это точно сознательный подход, потому что там даже тренер англичанин. У лондонцев – скорее следствие неудачных трансферов (легионеров миллион, но все равно тянут местные). Бирмингемцы же пытаются экономить – поэтому покупают местных середняков из АПЛ, а не звезд-легионеров из других лиг.

Ставка на местных не дает преимущества

Чемпион Англии низко по результатам без учета голов легионеров. Чемпион Испании не чемпион в этой таблице. В Италии оба из топ-2 вне топ-3. Во Франции и Германии совпадение, но в последней чемпион не стал лучшим по голам немцев – также без тотального преимущества. Итак, для борьбы за победу в чемпионате нет никакой необходимости собирать именно местных. «Вилла» собирала, но даже не попала в ЛЧ. «Майнц» – также, но зацепился только за место в ЛК. Ну и пример «Вулвз» – это плевок в лицо всем, кто говорит о необходимости иметь в составе местных. Не нужно, можно без них не только неплохо выступать – еще и легко решать задачу на сезон и играть в достаточно качественный футбол. Лучшие команды мира все чаще отказываются от местных. Бессознательно, конечно: просто ищут нужных себе исполнителей везде, а не только в своей стране. Может, оно и хорошо: благодаря этому сильнейшие могут найти наиболее подходящих им игроков – и заиграть как никогда круто.

К «Вулвз» и «Лейпцигу» могут относиться негативно в их странах, потому что проекты выглядят совсем искусственными и неестественными из-за расчета только на легионеров. Но... разве им не все равно? Они зарабатывают. Они побеждают. Они все еще пополняют фан-базу. Они развиваются. Как проекты, они успешны. И из-за них не страдают сборные, ведь крутой англичанин найдет возможность заиграть если не в другой местной команде, то в другой стране. Он все равно будет иметь свой шанс. Потому что глобализация. И здесь нет ничего плохого. По крайней мере, когда речь идет о топ-чемпионатах. Для меньших лиг клубы со ставкой на местных – витрина для последних. Топ-лигам витрины уже не нужны. Потому что они не продают, а покупают.