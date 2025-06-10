Украинский клуб, который вышел в еврокубки, намерен забрать вратаря Ворсклы

«Александрия» продолжает поиски нового голкипера после завершения сезона и накануне старта в Лиге конференций.

Георгий Ермаков, который защищал цвета «горожан» в кампании 2024/25, был арендован у израильского «Маккаби» из Хайфы – он уже покинул чемпионат Украины.

Серебряный призер Премьер-лиги заинтересован в услугах вратаря полтавской «Ворсклы» Павла Исенко. 30 июня этого года у 21-летнего украинца истекает контракт, поэтому он сможет присоединиться к «Александрии» на правах свободного агента.

Еще одним вариантом, который рассматривают «горожане», – это 32-летний Андрей Клищук из «Кривбасса». Окончательное решение будет принимать новый главный тренер, назначение которого ожидается в ближайшее время.

В сезоне 2024/25 Исенко провел 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол. В десяти случаях Павел оставлял свои ворота в неприкосновенности.

На счету Клищука – 29 поединков, 29 пропущенных мячей и десять встреч, где голкипер отстоял на ноль.