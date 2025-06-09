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  4. Стала известна клаусула в контракте Цыганкова. Не проблема для клубов АПЛ
Испания
09 июня 2025, 15:22 | Обновлено 09 июня 2025, 15:50
1422
2

Стала известна клаусула в контракте Цыганкова. Не проблема для клубов АПЛ

Виктор не горит желанием покидать Жирону

09 июня 2025, 15:22 | Обновлено 09 июня 2025, 15:50
1422
2
Стала известна клаусула в контракте Цыганкова. Не проблема для клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации испанских СМИ, Жирона летом готова продавать лидеров, в том числе украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

Сообщается, что в контракте игрока есть клаусула в размере 30 миллионов евро, что не является большой суммой для клубов АПЛ, которым интересен игрок.

При этом Цыганков, как указывают журналисты, чувствует себя комфортно и готов продолжать карьеру в своей нынешней команде.

Договор игрока истекает в середине 2027 года. В минувшем сезоне Виктор забил 2 гола и сделал 5 результативных передач, однако команда неудачно выступила в Ла Лиге и лишь в конце чемпионата гарантировала себе выживание.

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Жирона Виктор Цыганков Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 2
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evgeniyyea
Не нужно Цыганкову в АПЛ. Хлипкий он. Не потянет. Много борьбы, контактных единоборств. Он и в Динамо, и в Жироне завсегдатай лазарета. В АПЛ вообще не будет с него выходить. Испания ему отлично подходит, как по физике, так и по стилю. Приведет себя в порядок, выдаст хороший сезон - там можно и на повышение, в рамках местной Ла Лиги. 
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+1
Andromed
на фоні загального спаду команди не впевнений що хтось дасть 30 млн за Циганкова
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