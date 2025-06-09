Стала известна клаусула в контракте Цыганкова. Не проблема для клубов АПЛ

По информации испанских СМИ, Жирона летом готова продавать лидеров, в том числе украинского полузащитника Виктора Цыганкова.

Сообщается, что в контракте игрока есть клаусула в размере 30 миллионов евро, что не является большой суммой для клубов АПЛ, которым интересен игрок.

При этом Цыганков, как указывают журналисты, чувствует себя комфортно и готов продолжать карьеру в своей нынешней команде.

Договор игрока истекает в середине 2027 года. В минувшем сезоне Виктор забил 2 гола и сделал 5 результативных передач, однако команда неудачно выступила в Ла Лиге и лишь в конце чемпионата гарантировала себе выживание.