Украина. Премьер лига09 июня 2025, 12:32 | Обновлено 09 июня 2025, 12:35
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После годичного перерыва лучшая разница мячей оказалась у Шахтера
В «плюсах» завершили чемпионат 8 клубов
09 июня 2025, 12:32 | Обновлено 09 июня 2025, 12:35
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После годичного перерыва лучшая разность забитых и пропущенных мячей 16-й раз в истории оказалась у «Шахтера» – «+43» (69-26). Второй результат показало «Динамо» – «+42» (61-19), третий – у «Александрии» – «+24» (46-22). Помимо призеров чемпионата в «плюсах» завершили сезон еще пять клубов – «Полесье», «Кривбасс», «Карпаты», «Рух» и «Колос».
В наибольшем же «минусе» остались «Ингулец» («-26»), «Черноморец» («-25») и «Оболонь» («-24»).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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