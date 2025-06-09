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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 12:32 | Обновлено 09 июня 2025, 12:35
176
0

После годичного перерыва лучшая разница мячей оказалась у Шахтера

В «плюсах» завершили чемпионат 8 клубов

09 июня 2025, 12:32 | Обновлено 09 июня 2025, 12:35
176
0
После годичного перерыва лучшая разница мячей оказалась у Шахтера

После годичного перерыва лучшая разность забитых и пропущенных мячей 16-й раз в истории оказалась у «Шахтера» – «+43» (69-26). Второй результат показало «Динамо» – «+42» (61-19), третий – у «Александрии» – «+24» (46-22). Помимо призеров чемпионата в «плюсах» завершили сезон еще пять клубов – «Полесье», «Кривбасс», «Карпаты», «Рух» и «Колос».

В наибольшем же «минусе» остались «Ингулец» («-26»), «Черноморец» («-25») и «Оболонь» («-24»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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