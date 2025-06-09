После годичного перерыва лучшая разница мячей оказалась у Шахтера

После годичного перерыва лучшая разность забитых и пропущенных мячей 16-й раз в истории оказалась у «Шахтера» – «+43» (69-26). Второй результат показало «Динамо» – «+42» (61-19), третий – у «Александрии» – «+24» (46-22). Помимо призеров чемпионата в «плюсах» завершили сезон еще пять клубов – «Полесье», «Кривбасс», «Карпаты», «Рух» и «Колос».

В наибольшем же «минусе» остались «Ингулец» («-26»), «Черноморец» («-25») и «Оболонь» («-24»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ