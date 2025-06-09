Наибольшего прогресса по сравнению с прошлым сезоном добилась Александрия

Наибольшего прогресса по сравнению с предыдущим сезоном добилась «Александрия». Подопечные Руслана Ротаня, совершив восхождение с 8-го места в прошлом чемпионате на 2-е в нынешнем, набрали 75 баллов по традиционной системе подсчета (за шаг наверх со 2-го места на 1-е – 14 очков, с 3-го на 2-е – 13 и т.д.).

Значительный подъем в турнирной таблице совершили также «Карпаты» – 66 баллов (из 1-й лиги на 6-е), «Заря» – 27 (с 10-го на 7-е) и «Верес» – 26 (с 13-го на 9-е). Улучшили свои позиции также «Динамо», «Оболонь», «Полесье» и «Колос». Наибольший же регресс оказался у ЛНЗ, опустившегося с 7-го места на 12-е – «-35» очков, и «Шахтера», разменявшего золото на бронзу – «-29».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ