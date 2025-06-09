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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 12:25 | Обновлено 09 июня 2025, 12:29
95
0

Наибольшего прогресса по сравнению с прошлым сезоном добилась Александрия

«Горожане» с прошлогоднего 8-го места перебрались на 2-е

09 июня 2025, 12:25 | Обновлено 09 июня 2025, 12:29
95
0
Наибольшего прогресса по сравнению с прошлым сезоном добилась Александрия
ФК Александрия

Наибольшего прогресса по сравнению с предыдущим сезоном добилась «Александрия». Подопечные Руслана Ротаня, совершив восхождение с 8-го места в прошлом чемпионате на 2-е в нынешнем, набрали 75 баллов по традиционной системе подсчета (за шаг наверх со 2-го места на 1-е – 14 очков, с 3-го на 2-е – 13 и т.д.).

Значительный подъем в турнирной таблице совершили также «Карпаты» – 66 баллов (из 1-й лиги на 6-е), «Заря» – 27 (с 10-го на 7-е) и «Верес» – 26 (с 13-го на 9-е). Улучшили свои позиции также «Динамо», «Оболонь», «Полесье» и «Колос». Наибольший же регресс оказался у ЛНЗ, опустившегося с 7-го места на 12-е – «-35» очков, и «Шахтера», разменявшего золото на бронзу – «-29».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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