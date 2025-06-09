Проблемы Фенербахче. Турецкий клуб не может уволить Моуриньо
Чтобы прекратить сотрудничество с португальцем, необходимо заплатить 15 млн евро
Турецкий «Фенербахче» не знает, что делать с главным тренером – именитым португальским специалистом Жозе Моуриньо.
Руководство клуба недовольно результатами команди по итогам сезона 2024/25 и рассматривает вариант с приглашением другого наставника. Проблемой является компенсация, которая прописана в контракте Моуриньо.
По условиям соглашения, в случае досрочного расторжения сделки, «Фенербахче» обязан заплатить португальцу 15 млн евро. Турецкий клуб не может позволить себе тратить такие деньги, поэтому пока не знает, что делать с тренером.
Главным претендентом на замену Жозе считается Исмаил Картал, который на данный момент возглавляет иранский «Персеполис», а ранее работал в структуре «Фенербахче».
В кампании 2024/25 подопечные Моуриньо не сумели отобрать чемпионский титул у «Галатасарая» и завершили чемпионат на втором месте. Отставание от лидера составило 11 баллов.
💥 MOURINHO AYRILIĞINDA TAZMİNAT ENGELİ!— Fotomaç (@fotomac) June 8, 2025
🟡🔵 Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırmanın hesaplarını yaparken, 15 milyon euroluk tazminat konusu düşündürüyor.
👔 Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal şu andaki en güçlü aday.
🗞️ Milliyet pic.twitter.com/xL8wPQjX9D
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