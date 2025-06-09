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  4. Проблемы Фенербахче. Турецкий клуб не может уволить Моуриньо
Турция
09 июня 2025, 12:40 |
749
1

Проблемы Фенербахче. Турецкий клуб не может уволить Моуриньо

Чтобы прекратить сотрудничество с португальцем, необходимо заплатить 15 млн евро

09 июня 2025, 12:40 |
749
1
Проблемы Фенербахче. Турецкий клуб не может уволить Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Турецкий «Фенербахче» не знает, что делать с главным тренером – именитым португальским специалистом Жозе Моуриньо.

Руководство клуба недовольно результатами команди по итогам сезона 2024/25 и рассматривает вариант с приглашением другого наставника. Проблемой является компенсация, которая прописана в контракте Моуриньо.

По условиям соглашения, в случае досрочного расторжения сделки, «Фенербахче» обязан заплатить португальцу 15 млн евро. Турецкий клуб не может позволить себе тратить такие деньги, поэтому пока не знает, что делать с тренером.

Главным претендентом на замену Жозе считается Исмаил Картал, который на данный момент возглавляет иранский «Персеполис», а ранее работал в структуре «Фенербахче».

В кампании 2024/25 подопечные Моуриньо не сумели отобрать чемпионский титул у «Галатасарая» и завершили чемпионат на втором месте. Отставание от лидера составило 11 баллов.

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Николай Титюк Источник: Fotomac
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Gargantua81
смеялся до слез ))
Моур красавчик
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