Проблемы Фенербахче. Турецкий клуб не может уволить Моуриньо

Турецкий «Фенербахче» не знает, что делать с главным тренером – именитым португальским специалистом Жозе Моуриньо.

Руководство клуба недовольно результатами команди по итогам сезона 2024/25 и рассматривает вариант с приглашением другого наставника. Проблемой является компенсация, которая прописана в контракте Моуриньо.

По условиям соглашения, в случае досрочного расторжения сделки, «Фенербахче» обязан заплатить португальцу 15 млн евро. Турецкий клуб не может позволить себе тратить такие деньги, поэтому пока не знает, что делать с тренером.

Главным претендентом на замену Жозе считается Исмаил Картал, который на данный момент возглавляет иранский «Персеполис», а ранее работал в структуре «Фенербахче».

В кампании 2024/25 подопечные Моуриньо не сумели отобрать чемпионский титул у «Галатасарая» и завершили чемпионат на втором месте. Отставание от лидера составило 11 баллов.