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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 12:19 | Обновлено 09 июня 2025, 12:24
114
0

Звание «грозы авторитетов» второй год подряд досталось Полесью

В матчах с призерами чемпионата житомиряне взяли 7 очков

09 июня 2025, 12:19 | Обновлено 09 июня 2025, 12:24
114
0
Звание «грозы авторитетов» второй год подряд досталось Полесью
ФК Шахтер

В сезоне-2024/25 почетное звание «грозы авторитетов», как и год назад, досталось «Полесью». В матчах с призерами чемпионата житомиряне взяли 7 очков. Зелено-желтые со счетом 1:0 обыграли дома и в гостях «Шахтер», а также в родных стенах подписали мировую с «Динамо» (0:0).

По 5 очков в поединках с лидерами добыли «Колос» и «Рух». Ковалевцы завершили вничью обе встречи с «Динамо» (1:1) и на выезде взяли верх над «Шахтером» (4:2). А жолто-черные сыграли со счетом 1:1 в обоих матчах с «Александрией» и горняками, а также 0:0 в гостях с динамовцами.

Хуже всех баталии с «авторитетами» провели «Ингулец» и «Левый берег», которые уступили именитым оппонентам во всех 6 играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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