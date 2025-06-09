Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере футболиста киевского Динамо

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины U-21 Владислав Ванат может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы клубы Английской Премьер-лиги – «Лидс», «Эвертон», «Фулхэм», но главным претендентом на подписание игрока является «Сандерленд».

Ожидается, что Ванат может покинуть состав «бело-синих» после окончания молодежного чемпионата Европы, где форвард играет в составе сборной Украины.

«Динамо» готово отпустить своего футболиста, но планирует получить за него 20 млн евро – именно такая сумма прописана в контракте игрока.

В нынешнем сезоне Ванат провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Контракт форварда с «бело-синими» истекает июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 11 млн евро.