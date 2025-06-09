10-й – для Испании, 4-й – для Португалии. Какими были финалы этих сборных?

В финальном матче Лиги Наций 2024/25 сборная Португалии в серии послематчевых пенальти победила сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).

Для испанцев этот финал стал юбилейным, десятым на больших турнирах.

1964: ЧЕ, Испания – СССР – 2:1

1984: ЧЕ, Испания – Франция – 0:2

2008: ЧЕ, Испания – Германия – 1:0

2010: ЧМ, Испания – Нидерланды – 1:0

2012: ЧЕ, Испания – Италия – 4:0

2013: УК, Испания – Бразилия – 0:3

2021: ЛН, Испания – Франция – 1:2

2023: ЛН, Испания – Хорватия – 0:0 (5:4 – по пен)

2024: ЧЕ, Испания – Англия – 2:1

2025: ЛН, Испания – Португалия – 2:2 (3:5 – по пен.)

Для португальцев этот финал стал четвертым на крупных международных турнирах:

2004: ЧЕ, Португалия – Греция – 0:1

2016: ЧЕ, Португалия – Франция – 1:0

2019: ЛН, Португалия – Нидерланды – 1:0

2025: ЛН, Португалия – Испания 2:2 – (5:3 – по пен.)

Интересным фактом является то, что впервые финал крупного турнира с участием сборной Португалии не закончился со счетом 1:0 в пользу одной из команд.