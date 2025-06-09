10-й – для Испании, 4-й – для Португалии. Какими были финалы этих сборных?
Завершился очередной сезон Лиги наций
В финальном матче Лиги Наций 2024/25 сборная Португалии в серии послематчевых пенальти победила сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).
Для испанцев этот финал стал юбилейным, десятым на больших турнирах.
1964: ЧЕ, Испания – СССР – 2:1
1984: ЧЕ, Испания – Франция – 0:2
2008: ЧЕ, Испания – Германия – 1:0
2010: ЧМ, Испания – Нидерланды – 1:0
2012: ЧЕ, Испания – Италия – 4:0
2013: УК, Испания – Бразилия – 0:3
2021: ЛН, Испания – Франция – 1:2
2023: ЛН, Испания – Хорватия – 0:0 (5:4 – по пен)
2024: ЧЕ, Испания – Англия – 2:1
2025: ЛН, Испания – Португалия – 2:2 (3:5 – по пен.)
Для португальцев этот финал стал четвертым на крупных международных турнирах:
2004: ЧЕ, Португалия – Греция – 0:1
2016: ЧЕ, Португалия – Франция – 1:0
2019: ЛН, Португалия – Нидерланды – 1:0
2025: ЛН, Португалия – Испания 2:2 – (5:3 – по пен.)
Интересным фактом является то, что впервые финал крупного турнира с участием сборной Португалии не закончился со счетом 1:0 в пользу одной из команд.
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