Экс-игрок Динамо травмировался и сенсационно вылетел на стадии 1/4 финала

8 июня состоялся ответный матч четвертьфинала любительского чемпионата Украины, в котором встретились два киевских коллектива – «Лесное» и «Rebel».

Хозяева пытались исправить ситуацию, после того как потерпели сенсационное поражение в первом поединке со счетом 1:3. Не вышло. «Rebel» второй раз одолел соперника (2:1) и по сумме двух встреч пробился в полуфинал турнира.

В составе «Лесное» играл экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш, для которого эта встреча сложилась не самым лучшим образом. Полузащитник добавил к сенсационному вылету еще и травму – он вышел в стартовом составе, но из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 12-й минуте.

Стоит отметить, что в составе «Лесное» играет еще один известный футболист Сергей Рыбалка. Он начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 33-й минуте, но переломить ситуацию на поле не сумел.

Любительский чемпионат Украины, 1/4 финала. 8 июня

Ответный матч

Лесное – Rebel – 1:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Лыга, 60 – Богдан, 40, Андрухив, 67