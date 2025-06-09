Зинченко находится среди 11-ти лучших бомбардиров сборной Украины

Сборная Украины неудачно сыграла свой матч в Торонто против сборной Канады, уступив со счетом 2:4.

Голами в составе нашей сборной отличились Илья Забарный и Александр Зинченко.

Игрок Арсенала имеет в своем активе уже 11 забитых голов за сборную Украины:

Румыния – 1

Чехия – 1

Литва – 1

Нигерия – 1

Швейцария – 1

Кипр – 1

Швеция – 1

Босния и Герцеговина – 1

Англия – 1

Албания – 1

Канада – 1

В составе сборной Украины только 11 игроков забивали 10+ голов:

48 – Андрей Шевченко

46 – Андрей Ярмоленко

21 – Евгений Коноплянка

17 – Роман Яремчук

15 – Сергей Ребров

13 – Олег Гусев

13 – Виктор Цыганков

12 – Сергей Назаренко

11 – Евгений Селезнев

11 – Артем Довбик

11 – Александр Зинченко

В составе национальной сборной Александр Зинченко сыграл 72 игры.