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  4. Зинченко находится среди 11-ти лучших бомбардиров сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 10:53 | Обновлено 09 июня 2025, 10:54
259
0

Зинченко находится среди 11-ти лучших бомбардиров сборной Украины

Для этого украинцу понадобилось 72 матча

09 июня 2025, 10:53 | Обновлено 09 июня 2025, 10:54
259
0
Зинченко находится среди 11-ти лучших бомбардиров сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сборная Украины неудачно сыграла свой матч в Торонто против сборной Канады, уступив со счетом 2:4.

Голами в составе нашей сборной отличились Илья Забарный и Александр Зинченко.

Игрок Арсенала имеет в своем активе уже 11 забитых голов за сборную Украины:

Румыния – 1
Чехия – 1
Литва – 1
Нигерия – 1
Швейцария – 1
Кипр – 1
Швеция – 1
Босния и Герцеговина – 1
Англия – 1
Албания – 1
Канада – 1

В составе сборной Украины только 11 игроков забивали 10+ голов:

48 – Андрей Шевченко
46 – Андрей Ярмоленко
21 – Евгений Коноплянка
17 – Роман Яремчук
15 – Сергей Ребров
13 – Олег Гусев
13 – Виктор Цыганков
12 – Сергей Назаренко
11 – Евгений Селезнев
11 – Артем Довбик
11 – Александр Зинченко

В составе национальной сборной Александр Зинченко сыграл 72 игры.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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