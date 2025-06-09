Зинченко находится среди 11-ти лучших бомбардиров сборной Украины
Для этого украинцу понадобилось 72 матча
Сборная Украины неудачно сыграла свой матч в Торонто против сборной Канады, уступив со счетом 2:4.
Голами в составе нашей сборной отличились Илья Забарный и Александр Зинченко.
Игрок Арсенала имеет в своем активе уже 11 забитых голов за сборную Украины:
Румыния – 1
Чехия – 1
Литва – 1
Нигерия – 1
Швейцария – 1
Кипр – 1
Швеция – 1
Босния и Герцеговина – 1
Англия – 1
Албания – 1
Канада – 1
В составе сборной Украины только 11 игроков забивали 10+ голов:
48 – Андрей Шевченко
46 – Андрей Ярмоленко
21 – Евгений Коноплянка
17 – Роман Яремчук
15 – Сергей Ребров
13 – Олег Гусев
13 – Виктор Цыганков
12 – Сергей Назаренко
11 – Евгений Селезнев
11 – Артем Довбик
11 – Александр Зинченко
В составе национальной сборной Александр Зинченко сыграл 72 игры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бруниньо и Жан Педросо могут стать полноценными игроками львовского клуба
Перед матчем украинок со Словенией в женской Золотой Евролиге организаторы не включили гимн Украины