Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче

8 июня состоялся второй матч плей-офф за право играть в Первой лиге чемпионата Украины – на поле встретились «Подолье» (Хмельницкий) и «Колос-2» из Ковалевки.

Хозяева одолели соперника со счетом 1:0 и по сумме двух поединков остались во втором по силе дивизионе. Общий счет противостояния – 3:0 в пользу коллектива из Хмельницкого.

«Колос-2» следующий сезон снова проведет во Второй лиге. После переходных матчей руководство клуба из Ковалевки приняло решение попрощаться с главным тренером Владимиром Бондаренко и его ассистентом Владимиром Крохмалем.

Пресс-служба команды поблагодарила тренерский штаб за сотрудничество и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Бондаренко возглавил «Колос-2» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.