Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
«Колос-2» попрощался с Владимиром Бондаренко и его ассистентом
8 июня состоялся второй матч плей-офф за право играть в Первой лиге чемпионата Украины – на поле встретились «Подолье» (Хмельницкий) и «Колос-2» из Ковалевки.
Хозяева одолели соперника со счетом 1:0 и по сумме двух поединков остались во втором по силе дивизионе. Общий счет противостояния – 3:0 в пользу коллектива из Хмельницкого.
«Колос-2» следующий сезон снова проведет во Второй лиге. После переходных матчей руководство клуба из Ковалевки приняло решение попрощаться с главным тренером Владимиром Бондаренко и его ассистентом Владимиром Крохмалем.
Пресс-служба команды поблагодарила тренерский штаб за сотрудничество и пожелала успехов в дальнейшей карьере.
Бондаренко возглавил «Колос-2» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
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