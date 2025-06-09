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Украина. Вторая лига
09 июня 2025, 10:55 |
1457
0

Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче

«Колос-2» попрощался с Владимиром Бондаренко и его ассистентом

09 июня 2025, 10:55 |
1457
0
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
ФК Колос-2 Ковалевка

8 июня состоялся второй матч плей-офф за право играть в Первой лиге чемпионата Украины – на поле встретились «Подолье» (Хмельницкий) и «Колос-2» из Ковалевки.

Хозяева одолели соперника со счетом 1:0 и по сумме двух поединков остались во втором по силе дивизионе. Общий счет противостояния – 3:0 в пользу коллектива из Хмельницкого.

«Колос-2» следующий сезон снова проведет во Второй лиге. После переходных матчей руководство клуба из Ковалевки приняло решение попрощаться с главным тренером Владимиром Бондаренко и его ассистентом Владимиром Крохмалем.

Пресс-служба команды поблагодарила тренерский штаб за сотрудничество и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Бондаренко возглавил «Колос-2» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Владимир Бондаренко Колос-2 Ковалевка Подолье Хмельницкий отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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