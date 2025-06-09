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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2025, 09:37 |
1214
5

Канадские болельщики: «Сборная Украины похожа на Гондурас. Только хуже»

Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение на товарищеском турнире в Торонто

09 июня 2025, 09:37 |
1214
5
Канадские болельщики: «Сборная Украины похожа на Гондурас. Только хуже»

7 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, в котором встретились сборные Канады и Украины. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4.

После завершения этого поединка канадские болельщики раскритиковали уровень футболистов «сине-желтой» команды. Подавляющее большинство фанатов соперника уверены, что их команда намеренно бросила играть во втором тайме и только поэтому Украина забила два гола.

Кроме того, подопечных Реброва раскритиковали за пафосные интервью и слова, что никто из украинцев ничего не знает о Канаде:

  • «Если бы Украина играла так же хорошо, как они говорят в своих предматчевых интервью, то счет был бы 4:0 в их пользу. Не ожидал, что у них такие большие проблемы в футболе».
  • «В следующий раз, когда Украина будет намекать на то, что Канада – это слабая команда в футболе, я скажу: «Извините, что мы забили вам 4 быстрых гола и не захотели вас унижать дальше».
  • «Сборная Украины — это как сборная Гондураса, но немного хуже».
  • «Украинцы с таким пафосом приехали в Канаду, словно они победили на чемпионате мира. Привезли кучу каких-то трофеев, рассказали много красивых фраз в интервью. А потом вышли на поле и, извините, обоср**ись».

11 мая в 00:00 по киевскому времени сборная Украины сыграет свой второй матч на этом турнире. Соперником «сине-желтых» станет команда Новой Зеландии.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Limb.Yuri
"Як збірна Гондурасу, але трохи гірша" , Шевченко, Ребров, не соромно?!
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+1
Golhrenshtanga
З Ребровим ми ще обісремось і не раз
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+1
Pop
Оце так обісралися на весь світ позориська
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+1
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Singularis
Спасибо пану Титюку что нашёл такое лайно про нашу команду  аж в Х.   Сразу как то легче стало жить и слушать очередную тревогу.
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0
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