7 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, в котором встретились сборные Канады и Украины. Подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4.

После завершения этого поединка канадские болельщики раскритиковали уровень футболистов «сине-желтой» команды. Подавляющее большинство фанатов соперника уверены, что их команда намеренно бросила играть во втором тайме и только поэтому Украина забила два гола.

Кроме того, подопечных Реброва раскритиковали за пафосные интервью и слова, что никто из украинцев ничего не знает о Канаде:

«Если бы Украина играла так же хорошо, как они говорят в своих предматчевых интервью, то счет был бы 4:0 в их пользу. Не ожидал, что у них такие большие проблемы в футболе».

«В следующий раз, когда Украина будет намекать на то, что Канада – это слабая команда в футболе, я скажу: «Извините, что мы забили вам 4 быстрых гола и не захотели вас унижать дальше».

«Сборная Украины — это как сборная Гондураса, но немного хуже».

«Украинцы с таким пафосом приехали в Канаду, словно они победили на чемпионате мира. Привезли кучу каких-то трофеев, рассказали много красивых фраз в интервью. А потом вышли на поле и, извините, обоср**ись».

11 мая в 00:00 по киевскому времени сборная Украины сыграет свой второй матч на этом турнире. Соперником «сине-желтых» станет команда Новой Зеландии.