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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 10:27 |
2090
2

Стало известно, какие позиции планирует усилить Динамо накануне ЛЧ

Киевский клуб ищет центрального защитника и вингера

09 июня 2025, 10:27 |
2090
2
Стало известно, какие позиции планирует усилить Динамо накануне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» намерено усилить команду накануне старта в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

Руководство «бело-синих» планирует подписать футболистов на две позиции – центрального защитника и вингера. В клубе не рассматривают игроков из Украины и сосредоточили свое внимание на легионерах.

По сообщениям источника, «Динамо» не готово отдавать за новых футболистов больше одного миллиона евро. Одним из вероятных кандидатов на переход в Украину считается футболист азербайджанской «Зиры» Салифу Сумма, однако существенного прогресса в переходе этого игрока пока нет.

По итогам кампании 2024/25 подопечные Александра Шовковского заняли первое место в чемпионате Украины, обогнав на три балла «Александрию». Киевский клуб завоевал путевку в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с квалификации.

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Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Gargantua81
короче опять никого не купят
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MaximusOne
Підкажу керівникам ДК на рахунок центральнонго захисника, беріть Озимая з молодіжки, в нього є всі якості щоб стати хорошим цз, пара Бражко-Озимай була б найкраща непрохідна пара цз ЧУ.
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