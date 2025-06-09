Стало известно, какие позиции планирует усилить Динамо накануне ЛЧ

Киевское «Динамо» намерено усилить команду накануне старта в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

Руководство «бело-синих» планирует подписать футболистов на две позиции – центрального защитника и вингера. В клубе не рассматривают игроков из Украины и сосредоточили свое внимание на легионерах.

По сообщениям источника, «Динамо» не готово отдавать за новых футболистов больше одного миллиона евро. Одним из вероятных кандидатов на переход в Украину считается футболист азербайджанской «Зиры» Салифу Сумма, однако существенного прогресса в переходе этого игрока пока нет.

По итогам кампании 2024/25 подопечные Александра Шовковского заняли первое место в чемпионате Украины, обогнав на три балла «Александрию». Киевский клуб завоевал путевку в Лигу чемпионов, где начнет свой путь с квалификации.