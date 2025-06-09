ФОТО. Первая ракетка Австралии официально объявила о своей помолвке

Первая ракетка Австралии Дарья Касаткина (WTA 16) – одна из самых активных спортсменок последних лет в вопросах защиты свободы и нормализации своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу.

В 2022 году теннисистка объявила, что она лесбиянка, и рассказала о своих отношениях с профессиональной фигуристкой, серебряным призером Олимпийских игр 2018 Натальей Забияко. Вместе они ведут влоги с различных турниров, демонстрируя свои отношения.

Этот шаг, а также публичное осуждение российской агрессии в Украине могли повлечь для Касаткиной проблемы в россии, поэтому она получила австралийское гражданство.

Теперь стало известно, что Дарья Касаткина и Наталья Забияко официально объявили о своей помолвке.

Касаткина опубликовала фотографию ослепительного бриллиантового кольца на пальце Забияко с подписью: «Вот так просто».

Многие друзья пары из мира тенниса оставили поздравления в комментариях.

«Аах, поздравляю», – написала Кэти Бултер.

«Поздравляю, Даша и Наталья!!!» – написала Дженнифер Брэди.