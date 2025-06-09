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Лига наций
09 июня 2025, 08:00 | Обновлено 09 июня 2025, 08:20
178
0

Мюнхен провел финал третьего крупного международного турнира сборных

Завершился сезон Лиги наций 2024/25

09 июня 2025, 08:00 | Обновлено 09 июня 2025, 08:20
178
0
Мюнхен провел финал третьего крупного международного турнира сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии

В финальном матче Лиги Наций 2024/25 в немецком Мюнхене сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).

Мюнхен в третий раз в своей истории принял финал крупного международного турнира среди сборных. Два предыдущих финала (чемпионата мира и Европы) состоялись на Олимпиштадионе, сегодняшний решающий матч Лиги Наций – на Альянц–Арене.

1974: ЧМ, ФРГ – Нидерланды – 2:1
1988: ЧЕ, Нидерланды – СССР – 2:0
2025: ЛН, Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)

Города, которые принимали финалы Лиги Наций:

2019 – Порту
2021 – Милан
2023 – Роттердам
2025 – Мюнхен

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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