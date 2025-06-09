Мюнхен провел финал третьего крупного международного турнира сборных

В финальном матче Лиги Наций 2024/25 в немецком Мюнхене сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).

Мюнхен в третий раз в своей истории принял финал крупного международного турнира среди сборных. Два предыдущих финала (чемпионата мира и Европы) состоялись на Олимпиштадионе, сегодняшний решающий матч Лиги Наций – на Альянц–Арене.

1974: ЧМ, ФРГ – Нидерланды – 2:1

1988: ЧЕ, Нидерланды – СССР – 2:0

2025: ЛН, Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)

Города, которые принимали финалы Лиги Наций:

2019 – Порту

2021 – Милан

2023 – Роттердам

2025 – Мюнхен