Мюнхен провел финал третьего крупного международного турнира сборных
Завершился сезон Лиги наций 2024/25
В финальном матче Лиги Наций 2024/25 в немецком Мюнхене сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти сборную Испании со счетом 2:2 (5:3).
Мюнхен в третий раз в своей истории принял финал крупного международного турнира среди сборных. Два предыдущих финала (чемпионата мира и Европы) состоялись на Олимпиштадионе, сегодняшний решающий матч Лиги Наций – на Альянц–Арене.
1974: ЧМ, ФРГ – Нидерланды – 2:1
1988: ЧЕ, Нидерланды – СССР – 2:0
2025: ЛН, Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)
Города, которые принимали финалы Лиги Наций:
2019 – Порту
2021 – Милан
2023 – Роттердам
2025 – Мюнхен
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