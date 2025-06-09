Лос-Анджелес со Смоляковым одолел Канзас
В МЛС состоялось 3 матча
В понедельник, 9 июня, состоялось 3 матча MLS.
«Портленд Тимберс» в родных стенах справился с «Сент-Луис Сити», вырвав победу в компенсированное время.
«Ванкувер Уайткэпс» разгроми «Сиэтл Саундэрс», который доигрывал матч вдевятером.
«Лос-Анджелес» справился с «Канзасом». Украинский фулбек коллектива из Лос-Анджелеса Артем Смоляков появился на поле лишь на 90-й минуте, результативными действиями не отличился.
MLS.
Портленд Тимберс – Сент-Луис Сити – 2:1
Голы: Алвес, 55, Аяла, 90+1 – Уоттс, 50
Ванкувер Уаткэпс – Сиэтл Саундерс – 3:0
Голы: Бэдвол, 40, Риос, 70, Крилэйч, 88 (пенальти)
Удаления: Толо, 52, Бэлл, 55
Лос-Анджелес – Канзас Сити – 3:1
Голы: Сегура, 45+1, Буанга, 59 (пенальти), Жиру, 90+3 – Йовелич, 39
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ванкувер Вайткепс
|16
|10
|5
|1
|30 - 12
|35
|2
|Сан-Диего
|17
|9
|3
|5
|29 - 18
|30
|3
|Миннесота Юнайтед
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|4
|Портленд Тимберс
|17
|8
|5
|4
|27 - 23
|29
|5
|Лос-Анджелес
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|6
|Сиэтл Саундерс
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|26
|7
|Остин
|18
|6
|5
|7
|13 - 20
|23
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|17
|6
|4
|7
|34 - 28
|22
|9
|Колорадо Рэпидс
|17
|6
|4
|7
|18 - 24
|22
|10
|Хьюстон Динамо
|17
|5
|5
|7
|22 - 25
|20
|11
|Даллас
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|4
|4
|9
|26 - 31
|16
|13
|Реал Солт-Лейк
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|14
|Сент-Луис Сити
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|15
|Лос-Анжелес Гэлакси
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
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