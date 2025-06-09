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09.06.2025 04:00 – FT 3 : 0
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Major League Soccer
09 июня 2025, 09:48 | Обновлено 09 июня 2025, 09:56
26
0

Лос-Анджелес со Смоляковым одолел Канзас

В МЛС состоялось 3 матча

09 июня 2025, 09:48 | Обновлено 09 июня 2025, 09:56
26
0
Лос-Анджелес со Смоляковым одолел Канзас
Getty Images/Global Images Ukraine. Лос-Анджелес

В понедельник, 9 июня, состоялось 3 матча MLS.

«Портленд Тимберс» в родных стенах справился с «Сент-Луис Сити», вырвав победу в компенсированное время.

«Ванкувер Уайткэпс» разгроми «Сиэтл Саундэрс», который доигрывал матч вдевятером.

«Лос-Анджелес» справился с «Канзасом». Украинский фулбек коллектива из Лос-Анджелеса Артем Смоляков появился на поле лишь на 90-й минуте, результативными действиями не отличился.

MLS.

Портленд Тимберс – Сент-Луис Сити – 2:1

Голы: Алвес, 55, Аяла, 90+1 – Уоттс, 50

Ванкувер Уаткэпс – Сиэтл Саундерс – 3:0

Голы: Бэдвол, 40, Риос, 70, Крилэйч, 88 (пенальти)

Удаления: Толо, 52, Бэлл, 55

Лос-Анджелес – Канзас Сити – 3:1

Голы: Сегура, 45+1, Буанга, 59 (пенальти), Жиру, 90+3 – Йовелич, 39

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ванкувер Вайткепс 16 10 5 1 30 - 12 35
2 Сан-Диего 17 9 3 5 29 - 18 30
3 Миннесота Юнайтед 17 8 6 3 26 - 16 30
4 Портленд Тимберс 17 8 5 4 27 - 23 29
5 Лос-Анджелес 16 7 5 4 30 - 23 26
6 Сиэтл Саундерс 18 7 5 6 25 - 25 26
7 Остин 18 6 5 7 13 - 20 23
8 Сан-Хосе Эртквейкс 17 6 4 7 34 - 28 22
9 Колорадо Рэпидс 17 6 4 7 18 - 24 22
10 Хьюстон Динамо 17 5 5 7 22 - 25 20
11 Даллас 16 4 6 6 18 - 26 18
12 Спортинг Канзас-Сити 17 4 4 9 26 - 31 16
13 Реал Солт-Лейк 17 4 3 10 16 - 25 15
14 Сент-Луис Сити 17 3 5 9 14 - 23 14
15 Лос-Анжелес Гэлакси 17 1 4 12 15 - 36 7
Полная таблица

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Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Артем Смоляков Канзас-Сити Чифс Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс Сент-Луис Сити Оливье Жиру
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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