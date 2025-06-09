Лос-Анджелес со Смоляковым одолел Канзас

В понедельник, 9 июня, состоялось 3 матча MLS.

«Портленд Тимберс» в родных стенах справился с «Сент-Луис Сити», вырвав победу в компенсированное время.

«Ванкувер Уайткэпс» разгроми «Сиэтл Саундэрс», который доигрывал матч вдевятером.

«Лос-Анджелес» справился с «Канзасом». Украинский фулбек коллектива из Лос-Анджелеса Артем Смоляков появился на поле лишь на 90-й минуте, результативными действиями не отличился.

MLS.

Портленд Тимберс – Сент-Луис Сити – 2:1

Голы: Алвес, 55, Аяла, 90+1 – Уоттс, 50

Ванкувер Уаткэпс – Сиэтл Саундерс – 3:0

Голы: Бэдвол, 40, Риос, 70, Крилэйч, 88 (пенальти)

Удаления: Толо, 52, Бэлл, 55

Лос-Анджелес – Канзас Сити – 3:1

Голы: Сегура, 45+1, Буанга, 59 (пенальти), Жиру, 90+3 – Йовелич, 39