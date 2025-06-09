Мама Гауфф: «Постарайся выиграть турнир, чтобы дать людям повод улыбнуться»
Вторая ракетка мира не сдержала эмоций во время исполнения гимна своей страны
После того как вторая ракетка мирового рейтинга WTA Коко Гауфф не сдержала эмоций во время исполнения гимна своей страны, она объяснила на пресс-конференции после победы на Ролан Гаррос 2025, что именно чувствовала в этот торжественный момент.
«Сейчас в нашей стране происходит много всего, но возможность представлять свою страну, представлять таких людей, как я, тех, кто в данный момент не чувствует поддержки, быть для них отражением надежды и света – это невероятно.
Я помню, после выборов мы были немного подавлены, и мама сказала мне: «Постарайся выиграть турнир, чтобы дать людям повод улыбнуться».
Об этом я и думала, когда держала трофей, смотрела на флаги и на толпу. Это важно. Кто-то может и не быть патриотом, но я – патриот. Я счастлива и горжусь тем, что я американка. Я горжусь тем, что представляю таких людей, как я, и поддерживаю те же ценности, что и они».
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