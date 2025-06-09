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Ролан Гаррос
09 июня 2025, 06:37 | Обновлено 09 июня 2025, 06:38
193
0

Мама Гауфф: «Постарайся выиграть турнир, чтобы дать людям повод улыбнуться»

Вторая ракетка мира не сдержала эмоций во время исполнения гимна своей страны

09 июня 2025, 06:37 | Обновлено 09 июня 2025, 06:38
193
0
Мама Гауфф: «Постарайся выиграть турнир, чтобы дать людям повод улыбнуться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

После того как вторая ракетка мирового рейтинга WTA Коко Гауфф не сдержала эмоций во время исполнения гимна своей страны, она объяснила на пресс-конференции после победы на Ролан Гаррос 2025, что именно чувствовала в этот торжественный момент.

«Сейчас в нашей стране происходит много всего, но возможность представлять свою страну, представлять таких людей, как я, тех, кто в данный момент не чувствует поддержки, быть для них отражением надежды и света – это невероятно.

Я помню, после выборов мы были немного подавлены, и мама сказала мне: «Постарайся выиграть турнир, чтобы дать людям повод улыбнуться».

Об этом я и думала, когда держала трофей, смотрела на флаги и на толпу. Это важно. Кто-то может и не быть патриотом, но я – патриот. Я счастлива и горжусь тем, что я американка. Я горжусь тем, что представляю таких людей, как я, и поддерживаю те же ценности, что и они».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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