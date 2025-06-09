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Лига наций
09 июня 2025, 01:53 | Обновлено 09 июня 2025, 01:59
234
0

2 трофея за 8 дней в Мюнхене. Назван лучший игрок финала четырех Лиги наций

Португалец Нуну Мендеш получил приз MVP финального раунда Лиги наций

09 июня 2025, 01:53 | Обновлено 09 июня 2025, 01:59
234
0
2 трофея за 8 дней в Мюнхене. Назван лучший игрок финала четырех Лиги наций
УЕФА. Нуну Мендеш

Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.

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Команды обменялись двумя забитыми голами, причем знаменитый португалец Криштиану Роналду провел 938-й гол в карьере. В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2. Финал Лиги наций перешел в дополнительное время. Команды провели 30 дополнительных минут в двух экстратаймах. В серии пенальти выиграла Португалии (2:2, пен. 5:3).

Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш был признан лучшим игроком финального турнира Лиги наций УЕФА после решающего матча в Мюнхене.

В финале Мендеш сыграл ключевую роль в победе Португалии над Испанией. Он сравнял счет в первом тайме, забив свой дебютный гол за национальную команду, а затем реализовал пенальти в послематчевой серии. Также он отдал голевую передачу в полуфинале против Германии.

22-летний футболист, который за 8 дней до победы сборной выиграл Лигу чемпионов УЕФА с «ПСЖ» на этом же стадионе в Мюнхене, принял участие во всех 10 матчах своей сборной на турнире, проведя на поле больше минут, чем любой другой игрок. Его 6 голевых передач также стали лучшим показателем.

Техническая группа наблюдателей УЕФА отметила: «Нуну Мендеш был невероятен как в атаке, так и в обороне на протяжении всего турнира. Он забил в финале и сделал ассист в полуфинале – это говорит само за себя».

🏆 Лига наций. Финал. 8 июня, Мюнхен (Германия)

22:00. Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Нуну Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Ойярсабаль, 45

Видеообзор матча

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Криштиану Роналду сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций Португалия - Испания Нуну Мендеш лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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