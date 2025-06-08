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Лига наций
08 июня 2025, 23:59 | Обновлено 09 июня 2025, 00:53
1885
2

Португалия или Испания? Финал Лиги наций перешел в дополнительное время

Команды сыграют 30 дополнительных минут в двух экстратаймах

08 июня 2025, 23:59 | Обновлено 09 июня 2025, 00:53
1885
2
Португалия или Испания? Финал Лиги наций перешел в дополнительное время
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

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Команды обменялись двумя забитыми голами. В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2.

Финал Лиги наций перешел в дополнительное время. Команды сыграют 30 дополнительных минут в двух экстратаймах.

🏆 Лига наций. Финал. 8 июня, Мюнхен

Португалия – Испания – 2:2 (экстратаймы)

Голы: Нуну Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Ойярсабаль, 45

ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин

ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин

ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 61 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Із-за Ямаля і Вільямса я більше не вболіваю за Іспанію.
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+1
antt
Так тут Невеш дав "пас" на Субіменді в першому голі.
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0
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