Португалия или Испания? Финал Лиги наций перешел в дополнительное время
Команды сыграют 30 дополнительных минут в двух экстратаймах
8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.
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Команды обменялись двумя забитыми голами. В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2.
Финал Лиги наций перешел в дополнительное время. Команды сыграют 30 дополнительных минут в двух экстратаймах.
🏆 Лига наций. Финал. 8 июня, Мюнхен
Португалия – Испания – 2:2 (экстратаймы)
Голы: Нуну Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Ойярсабаль, 45
ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин
ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин
ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин
ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 61 мин
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