ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ойярсабаль вывел Испанию вперед в финале

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

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На 45-й минуте Микель Оярсабаль забил гол в раздевалку и вывел Испанию вперед (2:1).

ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин