Лига наций08 июня 2025, 22:49 | Обновлено 08 июня 2025, 23:30
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ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ойярсабаль вывел Испанию вперед в финале
После первого тайма Испания имет минимальное перевес над Португалией
08 июня 2025, 22:49 | Обновлено 08 июня 2025, 23:30
345
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8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.
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На 45-й минуте Микель Оярсабаль забил гол в раздевалку и вывел Испанию вперед (2:1).
ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин
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