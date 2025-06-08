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Лига наций
08 июня 2025, 22:49 | Обновлено 08 июня 2025, 23:30
345
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ойярсабаль вывел Испанию вперед в финале

После первого тайма Испания имет минимальное перевес над Португалией

08 июня 2025, 22:49 | Обновлено 08 июня 2025, 23:30
345
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ойярсабаль вывел Испанию вперед в финале
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

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На 45-й минуте Микель Оярсабаль забил гол в раздевалку и вывел Испанию вперед (2:1).

ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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