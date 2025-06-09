«Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика
Михаил пока отстранен от футбола
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.
О ситуации с украинским вингером рассказал украинский журналист Виктор Вацко.
«Ситуация довольно тревожная, никто ее не комментирует, как будто все забыли о Мудрике. УАФ и английские СМИ – молчат.
Ко мне доходили четыре варианта срока дисквалификации Михаила Мудрика. Но я не буду называть ни один из них
То, что «Челси» отдал культовый десятый номер Палмеру, свидетельствует о том, что Мудрик в следующем сезоне не будет играть», – сообщил Вацко», – сообщил Вацко.
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