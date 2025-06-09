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  4. «Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика
Англия
09 июня 2025, 22:43 |
2259
2

«Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика

Михаил пока отстранен от футбола

09 июня 2025, 22:43 |
2259
2
«Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

О ситуации с украинским вингером рассказал украинский журналист Виктор Вацко.

«Ситуация довольно тревожная, никто ее не комментирует, как будто все забыли о Мудрике. УАФ и английские СМИ – молчат.

Ко мне доходили четыре варианта срока дисквалификации Михаила Мудрика. Но я не буду называть ни один из них

То, что «Челси» отдал культовый десятый номер Палмеру, свидетельствует о том, что Мудрик в следующем сезоне не будет играть», – сообщил Вацко», – сообщил Вацко.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси дисквалификация допинг Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Ну и че тянуть с оглашением? Решили, два года отсидится втихаря, чтоб имидж Челси не портить, а потом такой же тихий разрыв контракта? Уже полгода прошло, уже даже в Лозанне можно было за это время оспорить и получить вердикт.
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ОРДЛО родина лишнехромосомных
Четыре варианта: 1) Се...уальное рабство. 2) На органы. 3) На опыты. 4) На усладу кадыровцам в ОРДЛО
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