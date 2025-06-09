«Есть четыре варианта». Известны новые подробности допинг-скандала Мудрика

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

О ситуации с украинским вингером рассказал украинский журналист Виктор Вацко.

«Ситуация довольно тревожная, никто ее не комментирует, как будто все забыли о Мудрике. УАФ и английские СМИ – молчат.

Ко мне доходили четыре варианта срока дисквалификации Михаила Мудрика. Но я не буду называть ни один из них

То, что «Челси» отдал культовый десятый номер Палмеру, свидетельствует о том, что Мудрик в следующем сезоне не будет играть», – сообщил Вацко», – сообщил Вацко.