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Лига наций
08 июня 2025, 22:34 | Обновлено 08 июня 2025, 22:55
596
2

ВИДЕО. Офсайда не было. Нуну Мендеш сравнял счет в финале для Португалии

На 26-й минуте решающего матча Лиги наций ситуация уравнялась

08 июня 2025, 22:34 | Обновлено 08 июня 2025, 22:55
596
2
ВИДЕО. Офсайда не было. Нуну Мендеш сравнял счет в финале для Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 26-й минуте Нуну Мендеш сравнял счет в финале для Португалии (1:1).

ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
Пора Роналду забивать. Мы ждём!
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-2
Александр Бондарь
как не было?
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-2
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