ВИДЕО. Офсайда не было. Нуну Мендеш сравнял счет в финале для Португалии

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

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На 26-й минуте Нуну Мендеш сравнял счет в финале для Португалии (1:1).

ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин

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