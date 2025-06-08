Лига наций08 июня 2025, 22:34 | Обновлено 08 июня 2025, 22:55
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ВИДЕО. Офсайда не было. Нуну Мендеш сравнял счет в финале для Португалии
На 26-й минуте решающего матча Лиги наций ситуация уравнялась
08 июня 2025, 22:34 | Обновлено 08 июня 2025, 22:55
596
2
8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.
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На 26-й минуте Нуну Мендеш сравнял счет в финале для Португалии (1:1).
ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин
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