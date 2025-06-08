ВИДЕО. Субименди вывел вперед Испанию в матче против Португалии

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

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На 21-й минуте Мартин Субименди вывел вперед Испанию в финале (1:0).

ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин

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