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Лига наций
08 июня 2025, 22:25 | Обновлено 08 июня 2025, 22:44
615
0

ВИДЕО. Субименди вывел вперед Испанию в матче против Португалии

На 21-й минуте испанская команда забила гол в финале Лиги наций

08 июня 2025, 22:25 | Обновлено 08 июня 2025, 22:44
615
0
ВИДЕО. Субименди вывел вперед Испанию в матче против Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

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На 21-й минуте Мартин Субименди вывел вперед Испанию в финале (1:0).

ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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