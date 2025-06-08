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08 июня 2025, 21:16 |
1572
0

ФОТО. Жена футболиста Колоса отметились эротическим снимком. Горячо

Елизавета Третьякова во всей красе

08 июня 2025, 21:16 |
1572
0
ФОТО. Жена футболиста Колоса отметились эротическим снимком. Горячо
Instagram. Елизавета Третьякова

Елизавета Третьякова, супруга полузащитника «Колоса» Максима Третьякова, опубликовала яркие кадры с отдыха.

В мини-бикини она подчеркнула загар и фигуру, вызвав шквал комплиментов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Кому показывать попу, когда уже есть муж? Неужели муж не ревнует от чужих глаз?», – одной из подписчиц не понравилась данная публикация.

Пара воспитывает двоих детей — дочь Сабрину и сына Даниэля.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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