Другие новости08 июня 2025, 20:33 | Обновлено 08 июня 2025, 20:48
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ФОТО. Жена Левандовски показала сказочную фигуру. Ей 36 лет
Анна Левандовска демонстрирует идеал красоты
08 июня 2025, 20:33 | Обновлено 08 июня 2025, 20:48
2796
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Анна Левандовска, жена нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, поразила подписчиков свежей публикацией в Instagram.
Многократная призёрка по карате показала кадры новой фотосессии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На фото Анна позирует в белом наряде на фоне природы, подчёркивая отличную форму.
«Какая красота», «Ты такая красивая в шляпе», «Прекрасно выглядишь, Анна», – подписчики в восторге от внешности жены Левандовски.
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