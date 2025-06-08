ФОТО. Жена Левандовски показала сказочную фигуру. Ей 36 лет

Анна Левандовска, жена нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, поразила подписчиков свежей публикацией в Instagram.

Многократная призёрка по карате показала кадры новой фотосессии.

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На фото Анна позирует в белом наряде на фоне природы, подчёркивая отличную форму.

«Какая красота», «Ты такая красивая в шляпе», «Прекрасно выглядишь, Анна», – подписчики в восторге от внешности жены Левандовски.