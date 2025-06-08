Снова в Лиге Наций хозяин финального турнира стал четвертым

В матче за 3–е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.

Французы впервые в своей истории завоевали бронзовые медали в Лиге Наций. Рекордсменом по количеству побед в матчах за 3–е место является сборная Италии, в активе которой две победы.

2018/19: Англия – Швейцария – 0:0 (6:5 – по пен.)

2020/21: Италия – Бельгия – 2:1

2022/23: Италия – Нидерланды – 3:2

2024/25: Франция – Германия – 2:0

Интересным фактом является то, что в двух сезонах подряд хозяин финального турнира занимает 4–е место.