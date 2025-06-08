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  4. Снова в Лиге Наций хозяин финального турнира стал четвертым
Лига наций
08 июня 2025, 20:11 |
267
0

Снова в Лиге Наций хозяин финального турнира стал четвертым

На этот раз четвертыми стали немцы, которые проиграли матч за 3-е место французам

08 июня 2025, 20:11 |
267
0
Снова в Лиге Наций хозяин финального турнира стал четвертым
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

В матче за 3–е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.

Французы впервые в своей истории завоевали бронзовые медали в Лиге Наций. Рекордсменом по количеству побед в матчах за 3–е место является сборная Италии, в активе которой две победы.

2018/19: Англия – Швейцария – 0:0 (6:5 – по пен.)
2020/21: Италия – Бельгия – 2:1
2022/23: Италия – Нидерланды – 3:2
2024/25: Франция – Германия – 2:0

Интересным фактом является то, что в двух сезонах подряд хозяин финального турнира занимает 4–е место.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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