Снова в Лиге Наций хозяин финального турнира стал четвертым
На этот раз четвертыми стали немцы, которые проиграли матч за 3-е место французам
В матче за 3–е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.
Французы впервые в своей истории завоевали бронзовые медали в Лиге Наций. Рекордсменом по количеству побед в матчах за 3–е место является сборная Италии, в активе которой две победы.
2018/19: Англия – Швейцария – 0:0 (6:5 – по пен.)
2020/21: Италия – Бельгия – 2:1
2022/23: Италия – Нидерланды – 3:2
2024/25: Франция – Германия – 2:0
Интересным фактом является то, что в двух сезонах подряд хозяин финального турнира занимает 4–е место.
C’est terminé à Stuttgart 🔚— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2025
Nos Bleus s’imposent 2-0 et accrochent la troisième place de Ligue des Nations 🔥
🇩🇪0-2🇫🇷 l #ALLFRA l #FiersdetreBleus pic.twitter.com/VSbAjBJzuO
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