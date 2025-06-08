Другие новости08 июня 2025, 20:07 |
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3
ФОТО. Футболист Колоса встречается с секс-бомбой. Её снимки – топ
Даниилу Алефиренко можна только позавидовать
08 июня 2025, 20:07 |
1086
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Яна Андрущенко снова оказалась в центре внимания благодаря новой публикации в Instagram.
Девушка полузащитника «Колос» Даниила Алефиренко предстала в откровенном образе, который вызвал бурную реакцию подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото с глубоким декольте и уверенным взглядом собрало множество комплиментов и эмодзи.
Яркий образ объединил сексуальность и харизму, сразу привлекая внимание.
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Комментарии 3
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яка харизма??? спірт.юа ви хоч знаєте, що це таке??? штучна фігня з понтами)))
Нічого нового давалка звичайна
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