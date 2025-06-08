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08 июня 2025, 20:07 |
1086
3

ФОТО. Футболист Колоса встречается с секс-бомбой. Её снимки – топ

Даниилу Алефиренко можна только позавидовать

08 июня 2025, 20:07 |
1086
3
ФОТО. Футболист Колоса встречается с секс-бомбой. Её снимки – топ
Instagram. Яна Яндрущенко

Яна Андрущенко снова оказалась в центре внимания благодаря новой публикации в Instagram.

Девушка полузащитника «Колос» Даниила Алефиренко предстала в откровенном образе, который вызвал бурную реакцию подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото с глубоким декольте и уверенным взглядом собрало множество комплиментов и эмодзи.

Яркий образ объединил сексуальность и харизму, сразу привлекая внимание.

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Даниил Алефиренко Колос Ковалевка фото lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Vanil10
яка харизма??? спірт.юа ви хоч знаєте, що це таке??? штучна фігня з понтами)))
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0
Перець
Нічого нового давалка звичайна 
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-1
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