ФОТО. Футболист Колоса встречается с секс-бомбой. Её снимки – топ

Яна Андрущенко снова оказалась в центре внимания благодаря новой публикации в Instagram.

Девушка полузащитника «Колос» Даниила Алефиренко предстала в откровенном образе, который вызвал бурную реакцию подписчиков.

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Фото с глубоким декольте и уверенным взглядом собрало множество комплиментов и эмодзи.

Яркий образ объединил сексуальность и харизму, сразу привлекая внимание.