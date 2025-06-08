Килиан Мбаппе обновил еще одно достижение сборной Франции

В матче за 3-е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.

Килиан Мбаппе стал главным героем встречи. На счету французского форварда гол и результативная передача.

Этот матч стал для Килиана Мбаппе 17-м за сборную Франции, в котором он отметился как минимум одним голом и результативной передачей.

Мбаппе является лидером сборной Франции по количеству таких поединков. Кроме него, только два игрока французской сборной имеют в своем активе 10+ подобных матчей.

17 – Килиан Мбаппе

13 – Тьерри Анри

11 Антуан Гризманн