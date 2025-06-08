Килиан Мбаппе обновил еще одно достижение сборной Франции
Французский форвард снова отметился голом и ассистом
В матче за 3-е место Лиги Наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.
Килиан Мбаппе стал главным героем встречи. На счету французского форварда гол и результативная передача.
Этот матч стал для Килиана Мбаппе 17-м за сборную Франции, в котором он отметился как минимум одним голом и результативной передачей.
Мбаппе является лидером сборной Франции по количеству таких поединков. Кроме него, только два игрока французской сборной имеют в своем активе 10+ подобных матчей.
17 – Килиан Мбаппе
13 – Тьерри Анри
11 Антуан Гризманн
17 - Joueurs à au moins dix matches avec minimum un but et une assist en équipe de France :— OptaJean (@OptaJean) June 8, 2025
🥇Kylian Mbappé : 17 ⬆️
🥈Thierry Henry : 13
🥉Antoine Griezmann : 11
Leader.#FRAALL pic.twitter.com/EcvJSuun4H
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