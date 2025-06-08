Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу

20-летний вингер «Шахтера» Эгиналду, способный также сыграть на позиции центрфорварда, в ближайшее время может переехать в Германию.

По информации sport1.de, окружение футболиста в настоящий момент работает над его трансфером в немецкую Бундеслигу. Конкретный клуб, в котором может оказаться Эгиналду, источник не указывает, но отмечает, что интерес к бразильцу также проявляют из английской Премьер-лиги.

Сам Эгиналду открыт к переходу из «Шахтера» в один из клубов из топ-лиг Европы.

Напомним, в «Шахтер» Эгиналду перешел летом 2023 года за 3,5 миллиона евро из «Васко да Гама». С тех пор провел за донецкую команду 57 официальных матчей, в которых записал на свой счет 10 голов и 10 ассистов.