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  4. Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу
Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 17:27 |
242
0

Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу

Эгиналду вскоре может оказаться в Германии

08 июня 2025, 17:27 |
242
0
Окружение форварда Шахтера работает над его трансфером в Бундеслигу
shakhtar.com. Эгиналду

20-летний вингер «Шахтера» Эгиналду, способный также сыграть на позиции центрфорварда, в ближайшее время может переехать в Германию.

По информации sport1.de, окружение футболиста в настоящий момент работает над его трансфером в немецкую Бундеслигу. Конкретный клуб, в котором может оказаться Эгиналду, источник не указывает, но отмечает, что интерес к бразильцу также проявляют из английской Премьер-лиги.

Сам Эгиналду открыт к переходу из «Шахтера» в один из клубов из топ-лиг Европы.

Напомним, в «Шахтер» Эгиналду перешел летом 2023 года за 3,5 миллиона евро из «Васко да Гама». С тех пор провел за донецкую команду 57 официальных матчей, в которых записал на свой счет 10 голов и 10 ассистов.

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Эгиналду Шахтер Донецк трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Sport1.de
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