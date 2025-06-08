ФОТО. Рефери отменил пенальти в матче Германия – Франция и наказал игрока
Карим Адейеми симулировал во время эпизода с Майком Меньяном в штрафной французов
8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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На 32-й минуте голкипер французов Майк Меньян якобы сбил форварда немцев Карима Адейеми и рефери назначил пенальти [видео момента].
Но после просмотра VAR 11-метровый был отменен, а судья наказал Адейеми желтой карточкой за симуляцию.
ФОТО. Рефери отменил пенальти в матче Германия – Франция и наказал игрока
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