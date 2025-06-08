8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте голкипер французов Майк Меньян якобы сбил форварда немцев Карима Адейеми и рефери назначил пенальти [видео момента].

Но после просмотра VAR 11-метровый был отменен, а судья наказал Адейеми желтой карточкой за симуляцию.

ФОТО. Рефери отменил пенальти в матче Германия – Франция и наказал игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine