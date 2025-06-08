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Лига наций
08 июня 2025, 16:43 | Обновлено 08 июня 2025, 17:01
1227
0

ФОТО. Рефери отменил пенальти в матче Германия – Франция и наказал игрока

Карим Адейеми симулировал во время эпизода с Майком Меньяном в штрафной французов

08 июня 2025, 16:43 | Обновлено 08 июня 2025, 17:01
1227
0
ФОТО. Рефери отменил пенальти в матче Германия – Франция и наказал игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте голкипер французов Майк Меньян якобы сбил форварда немцев Карима Адейеми и рефери назначил пенальти [видео момента].

Но после просмотра VAR 11-метровый был отменен, а судья наказал Адейеми желтой карточкой за симуляцию.

ФОТО. Рефери отменил пенальти в матче Германия – Франция и наказал игрока

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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