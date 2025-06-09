Олег ФЕДОРЧУК: «Пусть бы Ребров на кошках ставил эксперименты»

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался об участии национальной сборной Украины в товарищеском турнире Canadian Shield:

«Раз уж и решили летом играть на таком турнире, то Реброву нужно было прежде всего смотреть на ближайший резерв сборной, вызвать в лагерь потенциальных новичков. Разве тренер не знает потенциала Трубина, Матвиенко, Бондаря или Шапаренко? Над ними вчера канадцы просто издевались. И добавит ли это ребятам мотивации? Не думаю.

У меня вообще, да и не только у меня, но и у многих авторитетных людей из футбольного сообщества, есть немало вопросов к Реброву, если говорить о составе сборной на Canadian Shield.

Если Ребров и дальше хотел поэкспериментировать, то зачем это делать с опытными и проверенными игроками калибра ранее названных мной? Пусть бы на кошках делал эксперименты».

Ранее Олег Федорчук назвал причину поражения сборной Украины от Канады.