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Чемпионат мира
09 июня 2025, 19:16 | Обновлено 09 июня 2025, 19:17
296
0

«Нужно говорить правду» Эксперт обратился к Реброву после поражения Украины

Олег Федорчук назвал причину проигрыша Канаде

09 июня 2025, 19:16 | Обновлено 09 июня 2025, 19:17
296
0
«Нужно говорить правду» Эксперт обратился к Реброву после поражения Украины
Олег Федорчук

Известный футбольный специалист Олег Федорчук прокомментировал поражение национальной сборной Украины в первом матче товарищеского турнира Canadian Shield против Канады (2:4):

«Ребров сказал, что игроки не были сосредоточены на игре? Если он так сказал, то, видимо, был деморализован и не понимал, что говорит. Ребров искал оправдания, а это – неправильно. Нужно говорить правду – в сборную приехали «разобранные» игроки. Вот и все. Ну не готовы они были! Как они должны были быть сконцентрированы на результате?

Психологическая подготовка напрямую зависит от функциональной подготовки. Физически, повторюсь, украинцы не готовы, потому что межсезонье».

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Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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