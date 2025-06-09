«Нужно говорить правду» Эксперт обратился к Реброву после поражения Украины
Олег Федорчук назвал причину проигрыша Канаде
Известный футбольный специалист Олег Федорчук прокомментировал поражение национальной сборной Украины в первом матче товарищеского турнира Canadian Shield против Канады (2:4):
«Ребров сказал, что игроки не были сосредоточены на игре? Если он так сказал, то, видимо, был деморализован и не понимал, что говорит. Ребров искал оправдания, а это – неправильно. Нужно говорить правду – в сборную приехали «разобранные» игроки. Вот и все. Ну не готовы они были! Как они должны были быть сконцентрированы на результате?
Психологическая подготовка напрямую зависит от функциональной подготовки. Физически, повторюсь, украинцы не готовы, потому что межсезонье».
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