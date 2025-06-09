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  4. Не Ливерпуль и не Челси. Клуб АПЛ хочет перехватить Забарного у ПСЖ
Англия
09 июня 2025, 22:31 |
1905
1

Не Ливерпуль и не Челси. Клуб АПЛ хочет перехватить Забарного у ПСЖ

Украинским защитником «Борнмута» интересуется «Ньюкасл»

09 июня 2025, 22:31 |
1905
1
Не Ливерпуль и не Челси. Клуб АПЛ хочет перехватить Забарного у ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Ньюкасл» интересуется украинским центральным защитником «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

По информации источника, «сороки» уже сейчас хотят подписать 22-летнего футболиста.

Напомним, в последнее время Илью активно связывают с французским «Пари Сен-Жермен».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Serg Babak
краще нюкасл , в псж зимой перейшовши може  ЛЧ мав...але ж там болотный шлейф
а би яякби...йому видніше де краще грати
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