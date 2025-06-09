Не Ливерпуль и не Челси. Клуб АПЛ хочет перехватить Забарного у ПСЖ

«Ньюкасл» интересуется украинским центральным защитником «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

По информации источника, «сороки» уже сейчас хотят подписать 22-летнего футболиста.

Напомним, в последнее время Илью активно связывают с французским «Пари Сен-Жермен».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.