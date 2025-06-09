Англия09 июня 2025, 22:31 |
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Не Ливерпуль и не Челси. Клуб АПЛ хочет перехватить Забарного у ПСЖ
Украинским защитником «Борнмута» интересуется «Ньюкасл»
09 июня 2025, 22:31 |
1905
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«Ньюкасл» интересуется украинским центральным защитником «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».
По информации источника, «сороки» уже сейчас хотят подписать 22-летнего футболиста.
Напомним, в последнее время Илью активно связывают с французским «Пари Сен-Жермен».
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
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а би яякби...йому видніше де краще грати