В сезоне 2024/25 шведский нападающий Спортинга Виктор Дьокереш установил еще одно интересное достижение. Он реализовал 19 пенальти за клуб во всех турнирах.

Это является лучшим результатом в 21 веке среди всех команд топ–10 европейских чемпионатов.

В сезоне 2001/02 другой игрок Спортинга, Марио Жардел, также реализовал 19 одиннадцатиметровых ударов, однако сделал он это с 22–х попыток.

Виктор Дьокереш реализовал все свои 19 пенальти, поэтому именно он возглавляет сейчас этот бомбардирский перечень.