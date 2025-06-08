Виктор Дьокереш стал автором интересного рекорда XXI века
Шведский нападающий Спортинга реализовал в сезоне все свои пенальти за клуб
В сезоне 2024/25 шведский нападающий Спортинга Виктор Дьокереш установил еще одно интересное достижение. Он реализовал 19 пенальти за клуб во всех турнирах.
Это является лучшим результатом в 21 веке среди всех команд топ–10 европейских чемпионатов.
В сезоне 2001/02 другой игрок Спортинга, Марио Жардел, также реализовал 19 одиннадцатиметровых ударов, однако сделал он это с 22–х попыток.
Виктор Дьокереш реализовал все свои 19 пенальти, поэтому именно он возглавляет сейчас этот бомбардирский перечень.
- 19/19 – Виктор Дьокереш, Спортинг, 2024/25
- 19/22 – Марио Жардел, Спортинг, 2001/02
- 15/17 – Чиро Иммобиле, Лацио, 2019/20
- 14/14 – Бруну Фернандеш, Спортинг/Манчестер Юнайтед, 2019/20
- 14/15 – Криштиану Роналду, Реал, 2011/12
- 14/15 – Тен Копмейнерс, Аталанта, 2019/20
- 14/16 – Душан Тадич, Аякс, 2018/19
- 14/16 – Криштиану Роналду, Ювентус, 2019/20
- 14/17 – Лионель Месси, Барселона, 2011/12
- 14/17 – Эннер Валенсия, Фенербахче, 2022/23
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