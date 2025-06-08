Защитник Динамо стал лучшим молодым игроком УПЛ в сезоне 2024/25

В Украинской Премьер-лиге определили лучшего молодого игрока сезона 2024/25.

По итогам анкетирования клубов по завершении сезона 2024/25 лучшим молодым футболистом УПЛ признан защитник «Динамо» Тарас Михавко.

Второе место занял защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, который в прошлом сезоне выступал за «Ворсклу». Тройку лидеров замкнул лидер киевской «Оболони» Денис Марченко.

20-летний Тарас Михавко стал настоящим открытием сезона и взрослел на глазах, обретая опыт игры в обороне. А его умение отдать разрезную передачу и начать атаку существенно помогли «Динамо» завоевать чемпионство.