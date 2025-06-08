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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 14:42 | Обновлено 08 июня 2025, 15:44
656
1

Защитник Динамо стал лучшим молодым игроком УПЛ в сезоне 2024/25

Тарас Михавко получил престижную награду

08 июня 2025, 14:42 | Обновлено 08 июня 2025, 15:44
656
1
Защитник Динамо стал лучшим молодым игроком УПЛ в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

В Украинской Премьер-лиге определили лучшего молодого игрока сезона 2024/25.

По итогам анкетирования клубов по завершении сезона 2024/25 лучшим молодым футболистом УПЛ признан защитник «Динамо» Тарас Михавко.

Второе место занял защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, который в прошлом сезоне выступал за «Ворсклу». Тройку лидеров замкнул лидер киевской «Оболони» Денис Марченко.

20-летний Тарас Михавко стал настоящим открытием сезона и взрослел на глазах, обретая опыт игры в обороне. А его умение отдать разрезную передачу и начать атаку существенно помогли «Динамо» завоевать чемпионство.

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Тарас Михавко Динамо Киев итоги сезона УПЛ лучший молодой игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Илья Крупский Денис Марченко Оболонь Киев
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Умник
Я болела Динамо. Категорически не согласен.
 не заслужено:
1. Абсолютно не умение играть один в один в защите
2. Игра позиционно.
3. При переходе под прессингом во фланг 80%, брак.
Я считаю игроки такие как Ермаков и Мартынюк заслужили больше
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