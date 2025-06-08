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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 14:11 | Обновлено 08 июня 2025, 14:18
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0

Александр ГРИЦАЙ: «Вчера боролся за чемпионство, а теперь – в Первой лиге»

Тренер «Черноморца» – о неудачном сезоне одесситов, комплектации состава и будущем команды

08 июня 2025, 14:11 | Обновлено 08 июня 2025, 14:18
224
0
Александр ГРИЦАЙ: «Вчера боролся за чемпионство, а теперь – в Первой лиге»
ФК Черноморец. Александр Грицай

24 марта 2025 года официальный сайт «Черноморца» объявил, что новым тренером «моряков» станет Александр Кучер. Задача у Александра Николаевича была только одна: оставить «Черноморец» в УПЛ. Чуть позже к его тренерскому составу присоединился герой сегодняшнего эксклюзивного интервью сайту Sport.ua Александр Грицай. Они вместе работали в «Днепре-1», и теперь их пути встретились в Одессе.

Несмотря на невыполнение сверхсложной задачи – оставить «Черноморец» в элите, тренерский штаб и сам Александр Кучер остаются работать в Одессе. Какие планы у «Черноморца»? Как Александр Грицай оценивает сезон и видит ли хоть какой-то позитив? Останется ли в команде звездный Ярослав Ракицкий? Об этом и многом другом читайте в этом эксклюзивном материале.

– Как ваши дела? Как планируете провести отпуск после такого стрессового сезона?
– Верно отметили, что сезон был стрессовый, а точнее, его окончание. Нахожусь дома, не такой большой по продолжительности отпуск, поэтому уделяю внимание семье и домашним делам.

– Поговорим о «Черноморце». Команда заняла последнее место в чемпионате, но хоть какой-то позитив можете отметить?
– Позитив найти сложно, последнее место, о чем можно говорить... Если подробнее поискать, то в конце стабилизировали состав, начал появляться рисунок игры, но уже было поздно, к сожалению.

– В каком матче потеряли сверхважные очки в борьбе за выживание, по вашему мнению?
– Немало очков потеряли еще до прихода нашего тренерского штаба во главе с Александром Николаевичем, речь идет о лобовых противостояниях с «Ингульцом», «Левым Берегом». При нас уже – с «Оболонью».

– Тренерский штаб Кучера пришел на очень тяжелый календарь. Можно ли это считать одной из главных причин неудачи?
– Да, не хватило времени, но не хочется оправдываться. Ответственность за результат возлагается на нас.

– Решение разрешить играть со зрителями в Одессе приняли слишком поздно? Могла ли их поддержка помочь «Черноморцу»?
– Конечно, болельщики – это вообще одна из причин, ради чего играют в футбол. Не могу точно сказать, почему решение о допуске болельщиков не приняли раньше. С появлением болельщиков это совсем другая атмосфера, их поддержки не хватало раньше.

– Расскажите, как приняли решение продолжить работу в «Черноморце» в Первой лиге. Не будет ли для вас демотивацией работать в Первой лиге после того, как вместе с Кучером боролись за чемпионство с «Днепром-1»?
– Такова тренерская судьба, вчера боролся за чемпионство, а ныне – в Первой лиге (смеется – прим. И. Л.). Не вижу в этом никакой проблемы, тем более «Черноморец» – команда с именем, заслуживающая играть в УПЛ. Вместе с Александром Николаевичем приняли такое решение, что вместе попробуем помочь команде вернуться в элиту.

– Насколько этот опыт представляется вам интересным?
– Он для меня не первый. Я работал уже в Первой лиге: «Рух», «ВПК-Агро». Такой опыт не станет сюрпризом. Александр Николаевич работал с «Металлистом», выводил его в УПЛ. Опыт есть опыт, проблем не вижу.

– Ходили слухи, что к тренерскому штабу присоединится тренер вратарей Андрей Дикань. Правда ли это?
– Александр Николаевич говорил, что может присоединиться. Предлагаю дождаться официальной информации.

– В интервью Александр Кучер говорил, что долги обещали погасить в начале июня. Каково состояние по долгам на сегодня?
– Не владею, если честно, информацией. Знаю, что обещали дать, а как на самом деле – посмотрим.

– Среди тех, кто покинет команду, называли Артура Рудько, Богдана Бутко, Йона Шпорна и Дениса Безбородько. Этот список актуален или кто-то добавился?
– Собираемся 16-го числа, и будет видно, с кем работать. Кто-то добавляется, кто-то уйдет, слухи комментировать не могу. Работа в этом направлении ведется.

– Все арендованные из «Шахтера» возвращаются обратно?
– Именно так.

– А легионеры?
– По Райану пока не скажу. Кайо и Арсич уйдут. Мозес и Аниагбосо – пока не понятно. Повторюсь, увидим 16-го числа уже: кто приедет, с теми и будем работать.

– Ярослав Ракицкий остается в «Черноморце»?
– Знаю, что разговор на эту тему с Ярославом был. А вот какое решение он примет, мне неизвестно. Конечно, такой игрок нам очень поможет в Первой лиге, но решение – за ним и руководством.

– Как вам подкат Ракицкого в игре с «Ворсклой», когда он догнал нападающего?
– Это еще раз доказывает, что он игрок с большой буквы и отдает все силы на поле. Одним словом, мастер.

– Как планируете осуществлять комплектацию состава?
– Смотрим игроков, фамилии пока называть не могу. Рассматриваем варианты комплектации молодыми футболистами из наших грандов в аренду.

– Какие главные причины вылета «Черноморца»? Неужели он слабее условного «Ингульца», «Левого Берега» или «Оболони»?
– Конечно, не слабее. Сам сезон довольно необычный, 4 команды покинули элиту. Причин много как субъективных, так и объективных, но называть уже их смысла не вижу.

– Какие задачи перед «Черноморцем» на следующий сезон?
– Соберемся 16-го числа, увидим, с кем нам работать, и уже об этом можно будет говорить.

Игорь ЛЫСЕНКО

По теме:
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя основными игроками
Источник: Черноморец уволит топ-менеджера после вылета из УПЛ
статьи Александр Грицай Черноморец Одесса
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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