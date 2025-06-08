Поединок с Канадой стал юбилейным для Матвиенко
Защитник горняков провел 70-й матч за сборную, как игрок «Шахтера»
29-летний защитник горняков Николай Матвиенко провел 70-й матч за сборную Украины, как игрок «Шахтера». Он стал третьим футболистом оранжево-черных после Андрея Пятова и Тараса Степаненко, достигшим этого рубежа. 24 встречи Николай отыграл в чемпионатах Европы, 20 - в Лиге наций, 15 – в товарищеских поединках, 10 – в чемпионатах мира и 1 – в международных турнирах.
К слову, не менее 70 матчей за сборную, представляя в ней один клуб, провели только 7 игроков – по три из «Динамо» (Олег Гусев, Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко) и «Шахтера», 1 – из «Днепра» (Руслан Ротань).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки Шахтера, проведшие 50 матчей за сборную Украины
|
Игрок
|
Годы
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Андрей ПЯТОВ
|
2007-2022
|
102
|
37
|
29
|
7
|
1
|
28
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2010-2024
|
87
|
21
|
29
|
10
|
2
|
25
|
Николай МАТВИЕНКО
|
2018-2025
|
70
|
10
|
24
|
20
|
1
|
15
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
2000-2007
|
65
|
26
|
10
|
-
|
4
|
25
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
2000-2007
|
63
|
25
|
14
|
-
|
4
|
20
|
Александр КУЧЕР
|
2006-2017
|
57
|
19
|
12
|
-
|
1
|
25
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
2009-2018
|
54
|
14
|
12
|
3
|
1
|
24
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
2005-2016
|
53
|
16
|
14
|
-
|
1
|
22
|
Сергей ПОПОВ
|
1993-2003
|
50
|
6
|
17
|
-
|
2
|
25
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Игроки, проведшие 60 матчей за сборную Украины, представляя один клуб
|
Матчи
|
Игрок
|
Клуб
|
Годы
|
102
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2007-2022
|
98
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
2003-2016
|
92
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1994-2012
|
87
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
2010-2024
|
80
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
2009-2025
|
71
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
2003-2017
|
70
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
2018-2025
|
67
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
Динамо
|
2000-2009
|
65
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Шахтер
|
2000-2007
|
63
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
2000-2007
|
61
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
1996-2007
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