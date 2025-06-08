Поединок с Канадой стал юбилейным для Матвиенко

29-летний защитник горняков Николай Матвиенко провел 70-й матч за сборную Украины, как игрок «Шахтера». Он стал третьим футболистом оранжево-черных после Андрея Пятова и Тараса Степаненко, достигшим этого рубежа. 24 встречи Николай отыграл в чемпионатах Европы, 20 - в Лиге наций, 15 – в товарищеских поединках, 10 – в чемпионатах мира и 1 – в международных турнирах.

К слову, не менее 70 матчей за сборную, представляя в ней один клуб, провели только 7 игроков – по три из «Динамо» (Олег Гусев, Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко) и «Шахтера», 1 – из «Днепра» (Руслан Ротань).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Шахтера, проведшие 50 матчей за сборную Украины

Игрок Годы Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Андрей ПЯТОВ 2007-2022 102 37 29 7 1 28 Тарас СТЕПАНЕНКО 2010-2024 87 21 29 10 2 25 Николай МАТВИЕНКО 2018-2025 70 10 24 20 1 15 Анатолий ТИМОЩУК 2000-2007 65 26 10 - 4 25 Андрей ВОРОБЕЙ 2000-2007 63 25 14 - 4 20 Александр КУЧЕР 2006-2017 57 19 12 - 1 25 Ярослав РАКИЦКИЙ 2009-2018 54 14 12 3 1 24 Вячеслав ШЕВЧУК 2005-2016 53 16 14 - 1 22 Сергей ПОПОВ 1993-2003 50 6 17 - 2 25

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

Игроки, проведшие 60 матчей за сборную Украины, представляя один клуб