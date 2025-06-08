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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 14:10 |
86
1

Поединок с Канадой стал юбилейным для Матвиенко

Защитник горняков провел 70-й матч за сборную, как игрок «Шахтера»

08 июня 2025, 14:10 |
86
1
Поединок с Канадой стал юбилейным для Матвиенко
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний защитник горняков Николай Матвиенко провел 70-й матч за сборную Украины, как игрок «Шахтера». Он стал третьим футболистом оранжево-черных после Андрея Пятова и Тараса Степаненко, достигшим этого рубежа. 24 встречи Николай отыграл в чемпионатах Европы, 20 - в Лиге наций, 15 – в товарищеских поединках, 10 – в чемпионатах мира и 1 – в международных турнирах.

К слову, не менее 70 матчей за сборную, представляя в ней один клуб, провели только 7 игроков – по три из «Динамо» (Олег Гусев, Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко) и «Шахтера», 1 – из «Днепра» (Руслан Ротань).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Шахтера, проведшие 50 матчей за сборную Украины

Игрок

Годы

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Андрей ПЯТОВ

2007-2022

102

37

29

7

1

28

Тарас СТЕПАНЕНКО

2010-2024

87

21

29

10

2

25

Николай МАТВИЕНКО

2018-2025

70

10

24

20

1

15

Анатолий ТИМОЩУК

2000-2007

65

26

10

-

4

25

Андрей ВОРОБЕЙ

2000-2007

63

25

14

-

4

20

Александр КУЧЕР

2006-2017

57

19

12

-

1

25

Ярослав РАКИЦКИЙ

2009-2018

54

14

12

3

1

24

Вячеслав ШЕВЧУК

2005-2016

53

16

14

-

1

22

Сергей ПОПОВ

1993-2003

50

6

17

-

2

25

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

Игроки, проведшие 60 матчей за сборную Украины, представляя один клуб

Матчи

Игрок

Клуб

Годы

102

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2007-2022

98

Олег ГУСЕВ

Динамо

2003-2016

92

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1994-2012

87

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

2010-2024

80

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2009-2025

71

Руслан РОТАНЬ

Днепр

2003-2017

70

Николай МАТВИЕНКО

Шахтер

2018-2025

67

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

Динамо

2000-2009

65

Анатолий ТИМОЩУК

Шахтер

2000-2007

63

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

2000-2007

61

Владислав ВАЩУК

Динамо

1996-2007

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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