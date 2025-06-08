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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 14:07 |
389
0

ФОТО. Атмосферный провал сборной Украины в матче против Канады в Торонто

Смотрите фоторепортаж Кирилла Дымова с матча в Торонто на Sport.ua

08 июня 2025, 14:07 |
389
0
ФОТО. Атмосферный провал сборной Украины в матче против Канады в Торонто
Кирилл Дымов/Sport.ua. Cборная Украины

Национальная сборная Украины разгромно уступила представителям Канады (2:4) в матче товарищеского турнира Canadian Shield в Торонто.

Подопечные Сергея Реброва провалили первую половину встречи, а забить смогли только в конце товарищеского матча, усилиями Ильи Забарного и Александра Зинченко.

Украинская диаспора горячо поддерживала игроков «сине-желтых», создавая атмосферу домашнего стадиона в далекой Канаде.

Вашему вниманию фотогалерея корреспондента Sport.ua Кирилла Дымова.

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фотогалерея фото сборная Украины по футболу Канада - Украина сборная Канады по футболу Canadian Shield
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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