Сборная УКРАИНЫ08 июня 2025, 14:07 |
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ФОТО. Атмосферный провал сборной Украины в матче против Канады в Торонто
Смотрите фоторепортаж Кирилла Дымова с матча в Торонто на Sport.ua
08 июня 2025, 14:07 |
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Национальная сборная Украины разгромно уступила представителям Канады (2:4) в матче товарищеского турнира Canadian Shield в Торонто.
Подопечные Сергея Реброва провалили первую половину встречи, а забить смогли только в конце товарищеского матча, усилиями Ильи Забарного и Александра Зинченко.
Украинская диаспора горячо поддерживала игроков «сине-желтых», создавая атмосферу домашнего стадиона в далекой Канаде.
Вашему вниманию фотогалерея корреспондента Sport.ua Кирилла Дымова.
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