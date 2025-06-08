ФОТО. Атмосферный провал сборной Украины в матче против Канады в Торонто

Национальная сборная Украины разгромно уступила представителям Канады (2:4) в матче товарищеского турнира Canadian Shield в Торонто.

Подопечные Сергея Реброва провалили первую половину встречи, а забить смогли только в конце товарищеского матча, усилиями Ильи Забарного и Александра Зинченко.

Украинская диаспора горячо поддерживала игроков «сине-желтых», создавая атмосферу домашнего стадиона в далекой Канаде.

Вашему вниманию фотогалерея корреспондента Sport.ua Кирилла Дымова.