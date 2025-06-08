В матче с Канадой сборная Украины забила 450-й мяч в истории

Гол Ильи Забарного в матче с Канадой (2:4) стал 450-м в истории сборной Украины. 127 мячей наша национальная дружина забила в чемпионатах мира, 115 – в чемпионатах Европы, 31 – в Лиге наций, 16 (с учетом гола Александра Зинченко) - на международных турнирах и 162 - в товарищеских поединках. 222 раза украинцы отличились дома, 180 – в гостях и 49 – на нейтральных полях. Посильную лепту в юбилей внесли 90 футболистов желто-синих и 12 игроков соперников, поразивших собственные ворота.

Список лучших бомбардиров сборной возглавляют Андрей Шевченко – 48 голов, Андрей Ярмоленко – 46, Евгений Коноплянка – 21, Роман Яремчук – 17 и Сергей Ребров – 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины

Гол Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 1-й 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия 90' (1:3) 1:3 (д) 50-й 19.08.1998 ТМ Сергей РЕБРОВ Грузия 1' (1:0) 4:0 (д) 100-й 12.10.2002 ЧЕо Андрей ВОРОНИН Греция 90+1' (2:0) 2:0 (д) 150-й 15.08.2006 ТМ Руслан РОТАНЬ Азербайджан 25' (3:0) 6:0 (д) 200-й 14.10.2009 ЧМо Андрей ШЕВЧЕНКО Андорра 22' (1:0) 6:0 (г) 250-й 11.06.2012 ЧЕф Андрей ШЕВЧЕНКО Швеция 62' (2:1) 2:1 (д) 300-й 14.06.2015 ЧЕо Артем КРАВЕЦ Люксембург 49' (1:0) 3:0 (д) 350-й 25.03.2019 ЧЕо Виктор ЦЫГАНКОВ Люксембург 40' (1:1) 2:1 (г) 400-й 16.11.2021 ЧМо Артем ДОВБИК Босния 79' (2:0) 2:0 (г) 450-й 07.06.2025 МТ Илья ЗАБАРНЫЙ Канада 89' (1:4) 2:4 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир, ТМ - товарищеский матч.