В матче с Канадой сборная Украины забила 450-й мяч в истории
Автором юбилейного гола стал Илья Забарный
Гол Ильи Забарного в матче с Канадой (2:4) стал 450-м в истории сборной Украины. 127 мячей наша национальная дружина забила в чемпионатах мира, 115 – в чемпионатах Европы, 31 – в Лиге наций, 16 (с учетом гола Александра Зинченко) - на международных турнирах и 162 - в товарищеских поединках. 222 раза украинцы отличились дома, 180 – в гостях и 49 – на нейтральных полях. Посильную лепту в юбилей внесли 90 футболистов желто-синих и 12 игроков соперников, поразивших собственные ворота.
Список лучших бомбардиров сборной возглавляют Андрей Шевченко – 48 голов, Андрей Ярмоленко – 46, Евгений Коноплянка – 21, Роман Яремчук – 17 и Сергей Ребров – 15.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы сборной Украины
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия
|
90' (1:3)
|
1:3 (д)
|
50-й
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Грузия
|
1' (1:0)
|
4:0 (д)
|
100-й
|
12.10.2002
|
ЧЕо
|
Андрей ВОРОНИН
|
Греция
|
90+1' (2:0)
|
2:0 (д)
|
150-й
|
15.08.2006
|
ТМ
|
Руслан РОТАНЬ
|
Азербайджан
|
25' (3:0)
|
6:0 (д)
|
200-й
|
14.10.2009
|
ЧМо
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Андорра
|
22' (1:0)
|
6:0 (г)
|
250-й
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Швеция
|
62' (2:1)
|
2:1 (д)
|
300-й
|
14.06.2015
|
ЧЕо
|
Артем КРАВЕЦ
|
Люксембург
|
49' (1:0)
|
3:0 (д)
|
350-й
|
25.03.2019
|
ЧЕо
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Люксембург
|
40' (1:1)
|
2:1 (г)
|
400-й
|
16.11.2021
|
ЧМо
|
Артем ДОВБИК
|
Босния
|
79' (2:0)
|
2:0 (г)
|
450-й
|
07.06.2025
|
МТ
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Канада
|
89' (1:4)
|
2:4 (г)
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир, ТМ - товарищеский матч.
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