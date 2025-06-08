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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 13:12 | Обновлено 08 июня 2025, 13:22
151
0

В матче с Канадой сборная Украины забила 450-й мяч в истории

Автором юбилейного гола стал Илья Забарный

08 июня 2025, 13:12 | Обновлено 08 июня 2025, 13:22
151
0
В матче с Канадой сборная Украины забила 450-й мяч в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Ильи Забарного в матче с Канадой (2:4) стал 450-м в истории сборной Украины. 127 мячей наша национальная дружина забила в чемпионатах мира, 115 – в чемпионатах Европы, 31 – в Лиге наций, 16 (с учетом гола Александра Зинченко) - на международных турнирах и 162 - в товарищеских поединках. 222 раза украинцы отличились дома, 180 – в гостях и 49 – на нейтральных полях. Посильную лепту в юбилей внесли 90 футболистов желто-синих и 12 игроков соперников, поразивших собственные ворота.

Список лучших бомбардиров сборной возглавляют Андрей Шевченко – 48 голов, Андрей Ярмоленко – 46, Евгений Коноплянка – 21, Роман Яремчук – 17 и Сергей Ребров – 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины

Гол

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия

90' (1:3)

1:3 (д)

50-й

19.08.1998

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Грузия

1' (1:0)

4:0 (д)

100-й

12.10.2002

ЧЕо

Андрей ВОРОНИН

Греция

90+1' (2:0)

2:0 (д)

150-й

15.08.2006

ТМ

Руслан РОТАНЬ

Азербайджан

25' (3:0)

6:0 (д)

200-й

14.10.2009

ЧМо

Андрей ШЕВЧЕНКО

Андорра

22' (1:0)

6:0 (г)

250-й

11.06.2012

ЧЕф

Андрей ШЕВЧЕНКО

Швеция

62' (2:1)

2:1 (д)

300-й

14.06.2015

ЧЕо

Артем КРАВЕЦ

Люксембург

49' (1:0)

3:0 (д)

350-й

25.03.2019

ЧЕо

Виктор ЦЫГАНКОВ

Люксембург

40' (1:1)

2:1 (г)

400-й

16.11.2021

ЧМо

Артем ДОВБИК

Босния

79' (2:0)

2:0 (г)

450-й

07.06.2025

МТ

Илья ЗАБАРНЫЙ

Канада

89' (1:4)

2:4 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир, ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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