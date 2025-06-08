Источник: Шищенко планирует забрать в Буковину двух игроков Оболони
Витенчук и Груша могут сменить клубную прописку
Уже бывший главный тренер киевской Оболони Сергей Шищенко в ближайшее время должен возглавить черновицкую Буковину, ныне выступающую в Первой лиге Украины.
По информации источника, коучи надеется взять с собой на новое место работы двух подопечных. Речь о полузащитниках Вадиме Витенчуке и Виталие Груше.
Сообщается, что у обоих футболистов истекают сроки контрактов с киевлянами. Игроки еще ведут переговоры с «пивоварами», но вполне серьезно относятся к приглашению в черновицкую команду от Шищенко.
Ранее сообщалось, что президент киевской «Оболони» Александр Слободян определился с заменой Сергей Шищенко, покинувший расположение киевской «Оболони»
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