Источник: Шищенко планирует забрать в Буковину двух игроков Оболони

Уже бывший главный тренер киевской Оболони Сергей Шищенко в ближайшее время должен возглавить черновицкую Буковину, ныне выступающую в Первой лиге Украины.

По информации источника, коучи надеется взять с собой на новое место работы двух подопечных. Речь о полузащитниках Вадиме Витенчуке и Виталие Груше.

Сообщается, что у обоих футболистов истекают сроки контрактов с киевлянами. Игроки еще ведут переговоры с «пивоварами», но вполне серьезно относятся к приглашению в черновицкую команду от Шищенко.

Ранее сообщалось, что президент киевской «Оболони» Александр Слободян определился с заменой Сергей Шищенко, покинувший расположение киевской «Оболони»