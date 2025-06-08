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  4. Источник: Шищенко планирует забрать в Буковину двух игроков Оболони
Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 12:59 |
674
0

Источник: Шищенко планирует забрать в Буковину двух игроков Оболони

Витенчук и Груша могут сменить клубную прописку

08 июня 2025, 12:59 |
674
0
Источник: Шищенко планирует забрать в Буковину двух игроков Оболони
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Шищенко

Уже бывший главный тренер киевской Оболони Сергей Шищенко в ближайшее время должен возглавить черновицкую Буковину, ныне выступающую в Первой лиге Украины.

По информации источника, коучи надеется взять с собой на новое место работы двух подопечных. Речь о полузащитниках Вадиме Витенчуке и Виталие Груше.

Сообщается, что у обоих футболистов истекают сроки контрактов с киевлянами. Игроки еще ведут переговоры с «пивоварами», но вполне серьезно относятся к приглашению в черновицкую команду от Шищенко.

Ранее сообщалось, что президент киевской «Оболони» Александр Слободян определился с заменой Сергей Шищенко, покинувший расположение киевской «Оболони»

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Вадим Витенчук Виталий Груша Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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