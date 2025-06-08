Другие новости08 июня 2025, 12:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
08 июня 2025, 12:14 |
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В воскресенье, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Чернигов – Металлург Зп
16:00 Германия – Франция
22:00 Португалия – Испания
ТЕННИС
16:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас
КИБЕРСПОРТ
19:15 B8 – Heroic
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