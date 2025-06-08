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08 июня 2025, 12:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 июня 2025, 12:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Чернигов – Металлург Зп

Ggbet 2.09 – 3.05 – 3.40

16:00 Германия – Франция

Ggbet 2.58 – 3.88 – 2.71

22:00 Португалия – Испания

Ggbet 3.68 – 3.80 – 2.08

ТЕННИС

16:00 Янник Синнер – Карлос Алькарас

Ggbet 1.91 – 1.99

КИБЕРСПОРТ

19:15 B8 – Heroic

Ggbet 2.31 – 1.64

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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