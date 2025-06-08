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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 11:54 | Обновлено 08 июня 2025, 12:55
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0

ВИДЕО. Первые эмоции Реброва после фиаско Украины против сборной Канады

Коуч пообщался с журналистами после матча Canadian Shield

08 июня 2025, 11:54 | Обновлено 08 июня 2025, 12:55
1121
0
ВИДЕО. Первые эмоции Реброва после фиаско Украины против сборной Канады
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился эмоциями после фиаско «сине-желтых» в матче против Канады (2:4) в товарищеском турнире Canadian Shield.

«Почему так тяжело играли на поле? Ну потому что мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были отличные моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было тяжело после 30 минут проигрывать 0:3.

Но я считаю, что все эти голы – индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Любые команды, а я считаю, команда Канады очень высокого уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, они нам забивают», – сказал Ребров.

ВИДЕО. Первые эмоции Реброва после фиаско Украины против сборной Канады

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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