Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился эмоциями после матча национальной сборной Украины против Канады (2:4) на товарищеском турнире Canadian Shield.

– Какие у вас впечатления от игры Украины с Канадой?

– Чуть-чуть не так, как хотелось. Трудно сказать. Счет не очень приятен. Новенькие ребята появились, дали шанс Бондарю в защите. Но где-то все равно есть проблемы, особенно в первом тайме – будто и контроль мяча неплохой, и шли в атаку, а нарвались на контратаки ответных канадцев.

Во втором тоже чего-то не хватало, но хорошо, что забили в конце хотя бы два мяча. Не так хотя бы разгромно проиграли. Трудно что-то говорить, для того и есть тренерский штаб – он сделает выводы. Они лучше понимают и видят, что действительно происходит в сборной. Но это не та игра, которую можно поставить себе в зачет.

– В общем, за Реброва развитие сборной как бы вы оценили?

- Знаете, мы очень привыкли: мы все поддерживаем тренера, хорошие вещи пишем-говорим, а где-то не так пошло... Сейчас что-то говорить в сторону главного тренера и тренерского штаба, я считаю, не очень хорошо.

Сборная есть, сборная неплохая, главное сделать правильный выбор для нашего тренерского штаба и двигаться дальше. Да бывает, ничего страшного я здесь не вижу.

Да, сейчас у Сергея Станиславовича не лучшие времена, но он разберется, и сборная будет двигаться только вперед, – сказал Вернидуб.

Ранее своими эмоциями после матча поделился главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.