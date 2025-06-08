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Украина. Премьер лига
08 июня 2025, 10:14 |
1282
2

Туран просит Шахтер подписать форварда Ренна, отыгравшего сезон за Хетафе

Бертуг Йылдырым кажется новому коучу «горняков» оптимальной опцией усиления состава

08 июня 2025, 10:14 |
1282
2
Туран просит Шахтер подписать форварда Ренна, отыгравшего сезон за Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Бертуг Йылдырым

Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Арда Туран продолжает активно мониторить трансферный рынок с целью подыскать усиление для своей команды.

По информации турецкой прессы, Турану интересен 22-летний центрфорвард «Ренна» Бертуг Йылдырым, который сезон-2024/25 на правах аренды отыграл в Испании за «Хетафе».

Йылдырым находится на вершине трансферного списка пожеланий Арды Турана, а переговоры по нему между клубами уже идут. В частности, источник отмечает, что контакты по трансферу Бертуга будут продолжены на следующей неделе.

Бертуг Йылдырым имеет на своем счету 5 матчей и 2 забитых мяча за сборную Турции. На родине он выступал за «Хатайспор» и «Антальяспор», а летом 2023-го за 5,4 миллионов евро был продан в «Ренн», однако результативной игрой не отличился ни во Франции (28 матчей, 1 гол, 2 ассиста), ни в Испании (27 матчей, 3 гола, 1 ассист), куда его отдавали в аренду.

Текущая оценочная стоимость Йылдырыма на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

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Шахтер Донецк трансферы УПЛ Арда Туран Хетафе Ренн трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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Saar
були одні бразильці, тепер будуть одні турки
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0
Pavel_i_C0
Що Орда Чурбан збирається робити з купую негрів, яких ахмєтав накупив під Пушича?) Тай про ліміт на легіонерів він мабуть не в курсі 
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-1
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