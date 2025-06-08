Туран просит Шахтер подписать форварда Ренна, отыгравшего сезон за Хетафе
Бертуг Йылдырым кажется новому коучу «горняков» оптимальной опцией усиления состава
Новоиспеченный главный тренер «Шахтера» Арда Туран продолжает активно мониторить трансферный рынок с целью подыскать усиление для своей команды.
По информации турецкой прессы, Турану интересен 22-летний центрфорвард «Ренна» Бертуг Йылдырым, который сезон-2024/25 на правах аренды отыграл в Испании за «Хетафе».
Йылдырым находится на вершине трансферного списка пожеланий Арды Турана, а переговоры по нему между клубами уже идут. В частности, источник отмечает, что контакты по трансферу Бертуга будут продолжены на следующей неделе.
Бертуг Йылдырым имеет на своем счету 5 матчей и 2 забитых мяча за сборную Турции. На родине он выступал за «Хатайспор» и «Антальяспор», а летом 2023-го за 5,4 миллионов евро был продан в «Ренн», однако результативной игрой не отличился ни во Франции (28 матчей, 1 гол, 2 ассиста), ни в Испании (27 матчей, 3 гола, 1 ассист), куда его отдавали в аренду.
Текущая оценочная стоимость Йылдырыма на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
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