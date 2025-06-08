У кого оценка 8.2? Известен лучший игрок матча Канада – Украина

7 июня прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Сборная Украины провалила первый тайм, а во втором начала забивать сопернику только на последних минутах матча.

В итоге подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 2:4.

Лучшим игроком матча по версии портала SofaScore стал форвард Канады Джонатан Дэвид. У него оценка 8.2.

Самая высокая оценка среди игроков сборной Украины у Александра Тимчика – 7.4.

Валерий Бондарь получил самую низкую оценку в матче – 6.0.

Следующий матч на турнире команда проведет 11 июня против Новой Зеландии.