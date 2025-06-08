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  4. У кого оценка 8.2? Известен лучший игрок матча Канада – Украина
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 06:57 |
1423
1

У кого оценка 8.2? Известен лучший игрок матча Канада – Украина

У сине-желтых лучшую оценку получил Александр Тымчик

08 июня 2025, 06:57 |
1423
1
У кого оценка 8.2? Известен лучший игрок матча Канада – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня прошел поединок международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады сыграла матч против Украины.

Сборная Украины провалила первый тайм, а во втором начала забивать сопернику только на последних минутах матча.

В итоге подопечные Сергея Реброва уступили со счетом 2:4.

Лучшим игроком матча по версии портала SofaScore стал форвард Канады Джонатан Дэвид. У него оценка 8.2.

Самая высокая оценка среди игроков сборной Украины у Александра Тимчика – 7.4.

Валерий Бондарь получил самую низкую оценку в матче – 6.0.

Следующий матч на турнире команда проведет 11 июня против Новой Зеландии.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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