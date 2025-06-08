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08 июня 2025, 03:47 |
237
0

ФОТО. Футболист, который чуть не умер на поле, наконец женился

Кристиан Эриксен женился на Сабрине Квист Йенсен

08 июня 2025, 03:47 |
237
0
ФОТО. Футболист, который чуть не умер на поле, наконец женился
Instagram. Кристиан Эриксен

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен официально зарегистрировал брак с давней избранницей Сабриной Квист Йенсен.

Свадьба прошла в Оденсе в узком семейном кругу.

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Пара вместе с 2012 года, воспитывает двоих детей — сына Альфреда и дочь Ингрид.

В 2021-м Сабрина была на трибуне, когда у Эриксена случилась остановка сердца на Евро.

Сейчас 33-летний игрок ищет новый клуб после ухода из «Манчестер Юнайтед».

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фото Кристиан Эриксен свадьба
Максим Лапченко Источник: Instagram
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