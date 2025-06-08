ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась откровенным снимком

Жена игрока сборной Украины Юхима Конопли покорила Instagram эффектным снимком.

Анастасия Конопля, супруга футболиста «Шахтёра» и сборной Украины Юхима Конопли, опубликовала яркое летнее фото.

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На снимке, сделанном во время прогулки на яхте, Анастасия позирует в стильном черном бикини, наслаждаясь отдыхом на воде.

Фото быстро привлекло внимание подписчиков, которые оценили не только атмосферу, но и безупречную красоту девушки.