Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась откровенным снимком
Другие новости
08 июня 2025, 03:35 |
120
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась откровенным снимком

Анастасия Конопля решила собрать множество лайков

08 июня 2025, 03:35 |
120
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась откровенным снимком
Instagram. Анастасия Конопля

Жена игрока сборной Украины Юхима Конопли покорила Instagram эффектным снимком.

Анастасия Конопля, супруга футболиста «Шахтёра» и сборной Украины Юхима Конопли, опубликовала яркое летнее фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимке, сделанном во время прогулки на яхте, Анастасия позирует в стильном черном бикини, наслаждаясь отдыхом на воде.

Фото быстро привлекло внимание подписчиков, которые оценили не только атмосферу, но и безупречную красоту девушки.

По теме:
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила эффектным кадром
ФОТО. Красавица! Жена Лунина красиво отметила свой юбилей
ВИДЕО. Игрок Манчестер Юнайтед удивил всех. Отпуск в родных краях
фото lifestyle Ефим Конопля Шахтер Донецк девушки сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Франция. Прогноз и анонс на матч за бронзу Лиги наций 2024/25
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 0
Германия – Франция. Прогноз и анонс на матч за бронзу Лиги наций 2024/25
Германия – Франция. Прогноз и анонс на матч за бронзу Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 8 июня и начнется в 16:00 по Киеву

Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Футбол | 07 июня 2025, 06:23 8
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии

Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026

Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026
Футбол | 07.06.2025, 20:59
Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026
Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Футбол | 07.06.2025, 04:40
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Футбол | 07.06.2025, 04:03
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
06.06.2025, 10:40 2
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 6
Теннис
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
Леоненко рассказал, что будет с Мудриком после дисквалификации
06.06.2025, 13:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем