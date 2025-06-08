ФОТО. Жена футболиста сборной Украины поделилась откровенным снимком
Анастасия Конопля решила собрать множество лайков
Жена игрока сборной Украины Юхима Конопли покорила Instagram эффектным снимком.
Анастасия Конопля, супруга футболиста «Шахтёра» и сборной Украины Юхима Конопли, опубликовала яркое летнее фото.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимке, сделанном во время прогулки на яхте, Анастасия позирует в стильном черном бикини, наслаждаясь отдыхом на воде.
Фото быстро привлекло внимание подписчиков, которые оценили не только атмосферу, но и безупречную красоту девушки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 8 июня и начнется в 16:00 по Киеву
Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026