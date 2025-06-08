ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила эффектным кадром

Хорватская модель Ивана Кнолль, которую называют самой сексуальной футбольной болельщицей Чемпионата мира-2022, поделилась откровенным фото в Instagram.

На снимке она в чёрном боди с провокационными вырезами.

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Образ дополняют длинная коса и эффектный макияж.

Подписчики активно комментируют публикацию, вновь называя Ивану символом сексуальности в мире футбола.