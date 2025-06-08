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  4. ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила эффектным кадром
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08 июня 2025, 03:21 |
155
0

ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила эффектным кадром

Ивана Кнолль умеет привлечь внимание

08 июня 2025, 03:21 |
155
0
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила эффектным кадром
Instagram. Ивана Кнолль

Хорватская модель Ивана Кнолль, которую называют самой сексуальной футбольной болельщицей Чемпионата мира-2022, поделилась откровенным фото в Instagram.

На снимке она в чёрном боди с провокационными вырезами.

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Образ дополняют длинная коса и эффектный макияж.

Подписчики активно комментируют публикацию, вновь называя Ивану символом сексуальности в мире футбола.

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фото Ивана Кнолль lifestyle чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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