Другие новости08 июня 2025, 03:21 |
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ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила эффектным кадром
Ивана Кнолль умеет привлечь внимание
08 июня 2025, 03:21 |
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Хорватская модель Ивана Кнолль, которую называют самой сексуальной футбольной болельщицей Чемпионата мира-2022, поделилась откровенным фото в Instagram.
На снимке она в чёрном боди с провокационными вырезами.
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Образ дополняют длинная коса и эффектный макияж.
Подписчики активно комментируют публикацию, вновь называя Ивану символом сексуальности в мире футбола.
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