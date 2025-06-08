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Лига наций
08 июня 2025, 03:21 | Обновлено 08 июня 2025, 03:43
44
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лига наций – это очень престижный турнир»

Сборная Испании сыграет против Португалии

08 июня 2025, 03:21 | Обновлено 08 июня 2025, 03:43
44
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Лига наций – это очень престижный турнир»
uefa.com

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал готовность команды к финальному матчу Лиги наций против Португалии.

«Мои ребята умеют выходить из сложных ситуаций. В спорте нельзя расслабляться. Они все играют и борются с одной идеей, самоотдачей и духом энергии с первых минут. Они до сих пор жаждут побед и полны амбиций. Это очень важно.

Важно работать в центре поля. Это важная зона, ведь здесь создаются моменты, где можно доминировать в игре. Нужно избегать ошибок и быть максимально точными в ударах по воротам. Мы должны прилагать усилия, чтобы контролировать все аспекты игры. На таком уровне очень редко что-то зависит от кого-то одного.

Мы понимаем, насколько эта борьба будет жесткой, и результаты это подтверждают. Не каждый день играем с такими серьезными командами. На турнире – четыре команды из пяти, которые относятся к лучшим сборным Европы. Это очень престижный турнир, и считаю, что в будущем этот турнир будет еще более популярным», – прокомментировал тренер.

Матч состоится 8 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Источник
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